Per un fisico tonico e rassodato, in tutte le parti del corpo, ecco quali sono gli esercizi ginnici da fare subito per eliminare le maniglie dell’amore. E questo perché spesso basta avere solo qualche chilo di troppo che, pur avendo un fisico asciutto, porta ad avere a livello addominale, invece, una pancia fin troppo soffice.

Ecco quali sono gli esercizi ginnici da fare subito per eliminare le maniglie dell’amore

Nel dettaglio, per eliminare le maniglie dell’amore è necessaria un’attività fisica specifica. E anche localizzata proprio per andare a rassodare la pancia ed i fianchi.

Al riguardo i migliori esercizi ginnici da fare sono quelli con la cosiddetta palla svizzera. E lo stesso dicasi per gli esercizi crunch. Dal cosiddetto crunch bicicletta al crunch a terra.

In particolare, la palla svizzera, che è chiamata semplicemente palla da ginnastica, è un attrezzo che è ideale per eliminare le maniglie dell’amore. Ma nello stesso tempo è bene fare gli esercizi con la palla svizzera sempre correttamente. E magari sempre in presenza di un istruttore.

Tutto ciò perché, in base alla propria altezza, le dimensioni della palla svizzera devono essere personalizzate. E anche tali da formare sempre un perfetto angolo retto fra la gamba e la coscia.

Il crunch, da quello a terra a quello nella versione bicicletta, è pure uno degli esercizi fisici a corpo libero più efficaci per sbarazzarsi delle maniglie dell’amore. Stendendosi in posizione supina, infatti, il crunch è uno dei migliori esercizi addominali per snellire la pancia e i fianchi a patto di allenarsi costantemente.

E anche a condizione di coniugare all’attività fisica specifica e localizzata, per eliminare le maniglie dell’amore, una dieta sana, equilibrata e bilanciata.

Concentrandosi, in particolare, su un buon apporto di proteine magre, di frutta e di verdura. Sull’assunzione di carboidrati in quantità strettamente necessaria, e sul mantenimento di un corpo ben idratato bevendo acqua tutto il giorno.