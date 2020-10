Che il nostro corpo sia un fascio di muscoli, è cosa nota. Forse lo è un po’ meno il fatto che anche il volto abbia dei muscoli che con il trascorrere del tempo, hanno bisogno di essere tonificati. E in questo caso la buona notizia è che per allenare la muscolatura facciale, non serve andare in palestra. Qualsiasi ambiente può quindi essere quello giusto per cominciare il nostro allenamento. Vediamo quindi, più da vicino, quali sono gli esercizi di ginnastica facciale per combattere a costo zero rughe e segni del tempo.

Ginnastica facciale

C’è chi la chiama “ginnastica facciale” chi preferisce parlare di yoga del viso. Ma in entrambi i casi la sostanza non cambia. Ci si riferisce sempre ad un tipo di ginnastica anti-age, vale a dire anti età, che consente di tonificare la muscolatura del volto. Si tratta quindi di esercizi di contrazione alternati a rilassamento, ripetuti in serie. Passiamo ora ad esaminarli, ben consapevoli che qualsiasi contesto o quasi può essere adatto. Quindi ci si può allenare quando siamo seduti in ufficio, o in attesa del tram, ma anche quando passeggiamo o bighelloniamo per casa o davanti alla tv.

Zampe di gallina

Per contrastare quegli antiestetici segni ai lati degli occhi, noti come “zampe di gallina” vediamo cosa fare. In prima battuta vanno chiusi gli occhi, poi andranno poggiate due dita agli angoli esterni degli occhi, facendo attenzione a tirare bene la palpebre. Quando si sarà ottenuto l’effetto dei cosiddetti occhi a cinesina, inizierà l’esercizio vero e proprio. Vale a dire bisognerà sforzarsi di aprire gli occhi. Questo movimento sotto sforzo andrà mantenuto per qualche decina di secondi e ripetuto per dieci volte.

Ruga del pensiero

Tutti avremo notato che sulla fronte possono cominciare ad apparire dei segni verticali. Ebbene si tratta delle cosiddette “rughe del pensiero”. Per attutire il peso dei nostri pensieri e delle rughe che si generano di conseguenza, basta appoggiare due dita sul punto di origine delle sopracciglia. A questo punto bisognerà provare a corrugare la fronte, mentre le due dita oppongono resistenza. Anche in questo caso, la posizione di controspinta tra le dita e il movimento della fronte andrà mantenuta per una ventina di secondi.

Rughe naso-bocca

Un altro punto molto delicato è quello che va dal naso alla bocca dove possono fare la comparsa dei segni verticali che tendono ad irrigidire e rattristare i lineamenti del viso. Per ridurre al massimo la loro comparsa, bisogna rafforzare l’intera area. In questo caso l’esercizio che si rivela utile è quello che consiste nel gonfiare le guance. Prima una, poi l’altra e infine entrambe contando fino a venti.

Zigomi alti

Per evitare un eccessivo rilassamento dei muscoli delle guance sotto alle orbite oculari, si dovrà invece procedere come segue. Vale a dire si dovrà simulare un sorriso marcato che lascia intravedere i denti. Una sorta di sorriso forzato, tanto per intenderci. In alternativa, si potrà tenendo gli occhi chiusi, fare una risata, questa volta a denti stretti. Come si può intuire si tratta di movimenti che mettono in tensione determinate fasce muscolari che così resteranno toniche nel tempo. Ecco quindi quali sono gli esercizi di ginnastica facciale per combattere a costo zero rughe e segni del tempo.