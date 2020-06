Quali sono gli errori più comuni che rovinano le tue unghie? Donne e unghie che passione. Ma ci prendiamo veramente cura di loro durante la nostra giornata? Spendiamo veramente tanto tempo dall’estetista per fare la ricostruzione delle unghie, mettere lo smalto o il gel e poi ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Ci sono però delle operazioni che facciamo istintivamente che le vanno a rovinarle. Quindi è arrivato il momento di fare più attenzione alle nostre preziose unghie per far sì che durino più a lungo e che non si rovinino.

Alcuni errore sono veramente comuni e si possono veramente evitare, per altri è necessario invece fare più attenzione. Il primo ovviamente è mangiarsi le unghie. Oltre a renderle disomogenee, mangiarsi le unghie spesso per ansia o nervosismo, le mantiene umide a causa della saliva che le indebolisce, rendendole fragili e pronte a spezzarsi facilmente. Un’altra cosa da evitare è tenere sempre lo smalto su. Non lasciare mai le unghie libere di respirare per almeno qualche ora è un grosso errore e una delle cause principali delle unghie indebolite e ingiallite a causa dei pigmenti colorati presenti nei prodotti chimici. E ancora fare le faccende di casa a mani nude può essere un’importante aggravante. Infatti i prodotti chimici posso danneggiare seriamente le nostre unghie e soprattutto le nostre mani. Quindi si consiglia sempre di usare i guanti quando si fanno le pulizie di casa.

Cosa devo mangiare per rafforzarle?

Per avere delle unghie perfette e sane c’è bisogno di mangiare calcio e proteine quasi tutti i giorni. Quindi armiamoci di tutti gli alimenti che contengono queste sostanze e facciamo brillare le nostre unghie. Alcuni cibi possono essere ad esempio uova e pollo per le proteine o formaggi e latte per il calcio.