La cura dei capelli inizia da piccoli gesti quotidiani e quelli che sembrano apparentemente semplici e innocui possono rivelarsi dannosi, specie se ripetuti.

Molte volte, infatti, si pensa che determinati trattamenti o l’utilizzo di alcune spazzole siano irrinunciabili.

Non sapendo che, in realtà, la cura dei capelli parte proprio dalle piccole cose.

Ma quali sono gli errori da evitare per non rovinare i capelli e ottenere una chioma splendida e a prova di invidia?

Frequenza di lavaggi e scelta dei prodotti

Esagerare con la frequenza dei lavaggi può essere deleterio, non solo per la struttura del capello ma anche per il cuoio capelluto.

Ciascuno di noi sente l’esigenza di lavare i capelli in base alla propria tipologia e struttura ma, in ogni caso, sarebbe conveniente evitare di lavare i capelli un giorno sì e l’altro no.

Come il nostro corpo, anche i nostri capelli potrebbero subire stress poiché lavati spesso. Se proprio non si riesce a farne a meno, è preferibile utilizzare prodotti specifici per lavaggi frequenti.

Anche dei lavaggi toppo radi potrebbero rivelarsi dannosi. Questo perché l’eccesso di sebo del cuoio capelluto e la sporcizia andrebbero ad ostruire i follicoli.

Attenzione alla scelta dello shampoo e del balsamo giusti.

Sarà sicuramente capitato di scegliere un prodotto per via della sua profumazione gradevole: niente di più sbagliato.

Scegliere i prodotti giusti significa soddisfare le esigenze della propria cute e dei capelli.

Di conseguenza bisognerà analizzare che tipologia di cute si ha (grassa o secca) e la forma del capello (riccio, liscio, mosso).

Inoltre, è opportuno valutare anche la consistenza dei capelli (sottili, spessi, fragili) e la sua condizione ( ossia se si tratta di capelli naturali o tinti).

Dalla qualità alla quantità

Dopo la scelta della giusta qualità, un’altra cosa cui bisogna fare molta attenzione è la quantità.

È doveroso sfatare il mito secondo cui per ottenere più risultati è necessario utilizzare più balsamo o più crema ristrutturante.

L’eccesso di prodotto non solo non farà ottenere l’effetto desiderato ma rischierà di appesantire il capello e, in certi casi, di sporcarlo.

Per non sbagliare con la quantità le noci di balsamo, una sola è la regola: vanno commisurate alla lunghezza dei capelli.

Prima di applicare il prodotto, la chioma deve essere ben frizionata, eliminando l’acqua in eccesso.

Infine, il prodotto deve essere applicato soltanto sulle lunghezze e mai sulla cute.

Occhio alla differenza tra balsamo e maschera: le loro funzioni sono del tutto diverse.

Con il primo si cerca di disciplinare la chioma; con la seconda si cerca di idratare a fondo e ristrutturare il capello.

A seconda delle proprie esigenze si sceglierà ciò che più fa al proprio caso senza esagerare.

La maschera non è un prodotto utilizzare ogni volta che si fa lo shampoo.

Infatti, esagerando con il suo utilizzo, i capelli saranno appesantiti e saranno molto difficili da sistemare.

Attraverso questi piccoli accorgimenti i risultati saranno garantiti.

Ecco spiegato in linea generale quali sono gli errori da evitare per non rovinare i capelli e ottenere una chioma splendida.