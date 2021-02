L’equilibrio tra la mente e il proprio corpo è fondamentale se si desiderano ottenere risultati fisici in poco tempo e che siano duraturi.

Sia che si tratti di una dieta povera di carboidrati, che di una più tradizionale, ci sono una serie di elementi irrinunciabili.

Essere a dieta o seguire una corretta alimentazione come proprio stile di vita può essere una rinuncia ad alcuni cibi, ma questo non significa combattere costantemente con i morsi della fame.

Basta semplicemente scorrere il cursore verso il basso per scoprire alcune curiosità sul cibo e per conoscere quali sono gli alimenti per un’ottima forma e che saziano.

I benefici del colore verde

Un alimento che negli ultimi anni è comune sulle tavole italiane e che rientra in questa categoria di cibi è l’avocado.

Pur essendo un frutto tropicale viene costantemente reinventato ed utilizzato in tantissime ricette.

Questo alimento è ricco di acidi grassi, potassio e proteine. Può essere considerato anche come un cugino dell’olio d’oliva. Per questo è preferibile non aggiungere olio nel caso in cui esso faccia parte di una ricetta.

Inoltre è preferibile consumarlo a crudo perché, se riscaldato, rilascerà le sue componenti più amare e andranno a sovrastare gli altri alimenti con cui si accompagna.

Per rimanere sulle tonalità del verde, un altro alimento che renderà sicuramente sazi ma non a discapito del nostro fisico sono i broccoli. Questa tipologia di verdura porta con sé fantastici benefici: sono ricchi di fibra alimentare, motivo per cui rende sazi; la loro assunzione riduce drasticamente l’assorbimento del colesterolo. Sono un valido alleato nel caso in cui si soffra di stipsi.

Opzioni meno consuete e frutta secca

Passiamo ora alle lenticchie. Esse rappresentano uno degli alimenti che è possibile mangiare in qualsiasi dieta e rientrano anche nella categoria di alimenti per un’ottima forma e che saziano.

Pur essendo lente da digerire, sono ideali per un’alimentazione ricca di proteine e fibre.

Sono inoltre molto nutrienti e donano il giusto contributo energetico senza correre il rischio di ingrassare.

È bene ricordare che, qualsiasi alimento si scelga di mangiare, è bene non eccedere.

Una dieta giusta è una dieta variegata dove sono presenti alimenti nelle giuste quantità.

Per evitare gli improvvisi attacchi di fame esistono anche i cosiddetti spuntini.

A metà mattinata o a metà pomeriggio è consigliabile assumere almeno 50 g di frutta secca.

La quantità varia a seconda del peso corporeo, ma è opinione comune che una manciata di frutta secca è ricca di proteine e aiuta a ridurre la fame senza rinunciare ad un’ottima forma. infine, un super sì alla quinoa in un insalata, ai semi di chia e all’hummus.

Quest’ultimo può essere unito ad altri alimenti già presenti in questo articolo, come ad esempio l’avocado, per ottenere un pasto completo, salutare e perfetto per mantenere la propria forma fisica.