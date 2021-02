Quali sono gli alimenti da mangiare e la dieta da seguire per chi soffre di anemia

L’anemia è una delle principali cause di stanchezza, spossatezza e capogiri, chi ne soffre descrive questi sintomi come debilitanti per poter affrontare una normale giornata. Essa è una condizione clinica costituita dalla diminuzione del numero globuli rossi ed i livelli di emocrito e di emoglobina nel sangue.

Questi risultano insufficienti per l’ossigenazione dei tessuti e degli organi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

L’anemia può essere causata da: perdita o insufficienza di sangue, difetti genetici e malattie intestinali che determinano una riduzione dell’assorbimento del ferro e delle vitamine.

Tutte le cause di sanguinamento possono rappresentare un fattore di rischio per l’anemia, ad esempio un ciclo abbondante.

Un fattore che potrebbe mettere a rischio di anemia da carenza di ferro è la gravidanza, la richiesta di ferro da parte dei tessuti aumenta. Tra le cause dell’anemia ricordiamo che alla base può anche esserci anche una dieta un mal assorbimento delle vitamine B12 e B9, chiamata acido folico.

Esistono diverse forme di anemia e non tutte vanno trattate allo stesso modo per questo ogni dieta va accordata sulla base di una visita specialista. Ricordiamo che il consulto con medico specialista o nutrizionista aiuta a prevenire o controllare ogni tipo di anemia, riferiamoci al nostro medico di riferimento.

Inoltre, prima di considerare i trattamenti da attuare sarebbe opportuno comprendere cosa l’ha generata. Questo studio ha il compito di elencare quali sono gli elementi da mangiare e la dieta da seguire per chi soffre di anemia.

Anemia sideropenica

Essa è un’anemia cronica caratterizzata da globuli rossi piccoli e da riduzione di ferro. Per questo tipo di anemia l’alimentazione consigliata è ad alto contenuto di ferro supportata anche da una terapia farmacologica decisa con il proprio medico di fiducia.

Il ferro che si trova in origine animale, prende il nome di ferro eme ed il nostro intestino riesce ad assorbirlo con maggiore facilità. Tra questi possiamo menzionare le carni rosse magre, carni bianche e pesce azzurro. Negli alimenti di origine vegetale troviamo il ferro non eme ed il suo assorbimento è facilitato dall’assunzione di vitamina C all’interno dello stesso pasto. Tra gli alimenti di origine vegetale ci riferiamo alla frutta secca, cereali, legumi e verdure. La vitamina C invece la troviamo negli agrumi, in broccoli, nella lattuga.

Anche la vitamina A può essere associata al ferro non eme per facilitare l’assorbimento, essa è contenuta nella frutta e verdura color giallo-arancione.

Quali sono gli alimenti da mangiare e la dieta da seguire per chi soffre di anemia. Vitamina B12

Tra le principali cause della carenza di questa vitamina sono: dieta inadeguata come vegetarianismo, diete rigide o ripetute e l’alcolismo cronico.

Se l’anemia è determinata dalla carenza di questa vitamina, per soddisfarne il fabbisogno giornaliero è sufficiente assumere una porzione di latte o yogurt a colazione.

Nel corso della giornata è consigliabile assumere una porzione a scelta tra formaggi, uova, pesce, carne.

B9 – Acido folico

Anche questa può essere causa di anemia, tra le cause vi è un’inadeguata assunzione di cibi freschi, cotture lunghe dei vegetali o inadeguato assorbimento.

Se è questa la causa dell’anemia, si consiglia di prediligere una dieta ricca di alimenti vegetali.

Esso è contenuto in maggiore quantità nelle verdure a foglie scure, nei legumi, nei germogli di grano e nel fegato.

Bisogna sapere che questa risulta sensibile al calore ed è per questo gran parte del suo contenuto può essere perso durante la cottura.

Da questo articolo comprendiamo quali sono gli alimenti da mangiare e la dieta da seguire per chi soffre di anemia. Un aspetto importante è quello di mantenere un’alimentazione ricca di ferro e di vitamine B12 e B9.