Quando la stanchezza incombe e l’età avanza, gli occhi subiscono dei contraccolpi, si sa. Tendono a sembrare più piccoli. A conferirci uno sguardo più stanco e meno intenso. Tuttavia, ci sono dei trucchi che si possono utilizzare per migliorare il look e recuperare punti.

Sicché, ci chiederemo: “quali sono gli accorgimenti da usare per far apparire gli occhi più grandi?”. Ci sono alcuni prodotti che si possono utilizzare. Quali ombretti dalle texture cremose, primer per riempire le rughette d’espressione, matite color burro illuminanti. Naturalmente, poi, non si può fare di tutta l’erba un fascio.

Infatti, gli occhi piccoli sono diversi tra loro. In quanto vi sono quelli tondi, quelli con ciglia lunghe. E quelli più giovani o meno. Pertanto, i consigli possono variare a seconda di queste circostanze.

Come far apparire lo sguardo più affascinante

Per rispondere al quesito che, certamente, ciascuna di noi si sarà posta, almeno una volta nella vita, ossia: “quali sono gli accorgimenti da usare per far apparire gli occhi più grandi?”, iniziamo con la matita.

Ebbene, essa va utilizzata sulla palpebra superiore. E sfumata verso l’alto.

In questo modo, lo sguardo sembrerà più affascinante. In quanto acquisterà maggiore profondità.

Per l’utilizzo dell’eyeliner, invece, occorre usare cautela. Infatti, esso tende a enfatizzare le rughette. Soprattutto se la palpebra non è perfettamente levigata.

Quindi, quando si va avanti con l’età, ne è sconsigliato l’uso. Proprio perchè non è possibile realizzare una linea perfetta.

Come aprire l’occhio che tante ad infossarsi

L’accorgimento ideale per ingrandire l’occhio, che con l’età tende a infossarsi e a rimpicciolirsi, è applicare una matita color burro nella parte interna dell’occhio.

Inoltre, è bene applicare un mascara incurvante solo sulle ciglia superiori. Evitarlo, invece, su quelle inferiori. E ciò in quanto fa apparire l’occhio più stanco.

Poi, è importantissimo che i prodotti utilizzati sul contorno degli occhi siano cremosi. Quindi è consigliabile applicare un primer che riempia le rughette di espressione.

Esso va utilizzato prima del correttore per levigare l’occhio e ottenere un aspetto più fresco. A questo punto, è bene sapere anche che per sollevare la palpebra che tende a scendere, è preferibile scegliere ombretti in crema chiari e luminosi su tutta la palpebra fissa.

I colori migliori per donare un effetto “ampio” sono oro, champagne e rosa chiaro.

Poi, va steso l’ombretto più scuro appena sotto la palpebra fissa. Sfumando dall’interno verso l’esterno.

Qui, vanno utilizzati colori quali il marrone, il bordeaux e il grigio.

Poi, per finire, bisogna disegnare con una matita le sopracciglia. Proprio per dare un tocco più espressivo allo sguardo.