Le “brides to be” del 2022 sono sicuramente impegnate a sistemare gli ultimi particolari del loro matrimonio. L’abito da sposa è solitamente una delle prime cose che viene scelta. Ciò non toglie che tutte le future spose possano comunque prendere spunto da questa carrellata di abiti simbolo. Principesse, star di Hollywood e ultimamente influencer vestite di bianco ci hanno fatto sognare e immaginare il giorno delle nozze nei minimi particolari.

Realizzati dagli stilisti più esclusivi, tra pietre preziose, maniche importanti e veli lunghissimi questi abiti sono senza tempo. Tutte noi vorremmo essere uniche e indimenticabili il giorno del matrimonio con un wedding dress degno delle storie d’amore più famose del mondo.

Il fascino indimenticabile dei wedding dress reali

Ma quali sono gli abiti da sposa più iconici di sempre? Cominciamo con le principesse. La meravigliosa Grace Kelly sposa il Principe Ranieri di Monaco il 19 aprile del 1956. L’attrice americana diventa una reale con un abito di Helen Rose con 270 metri di pizzo Valenciennes e 24 metri di taffetà per la gonna, strettissima in vita e con un mega fiocco dietro. L’abito è diventato talmente famoso che possiede una pagina di Wikipedia ed è esposto oggi al Philadelphia Museum of Art come un vero e proprio pezzo d’arte.

David ed Elisabeth Emanuel sono gli stilisti del pomposo abito di Lady Diana Spencer il giorno delle sue nozze reali con il principe Carlo. Il volto della più famosa principessa di tutti i tempi era nascosto, in quel caldo 29 luglio del 1981, dal velo lunghissimo. Lo strascico era più di 7 metri e 10.000 le perle incorporate. Per le amanti degli anni ’80 questo modello è il perfetto riferimento. Il taffetà e le maniche a sbuffo lo rendono un abito che rispecchia tipicamente quel periodo.

Gli abiti nunziali rivoluzionari

Jackie Kenndy Onassis rivoluziona il wedding dress sposandosi con un abito firmato da Ann Lowe, stilista afroamericana. Con il corpetto aderente e strettissimo al punto vita, lo scollo bardot, e l’ampia gonna in seta e tulle con 50 metri di balze è uno degli abiti più copiati di sempre, anche oggi.

Nel 1971 la stilosissima Bianca Jagger sceglie un completo bianco di YSL con tanto di cappello a tesa larga e tulle. L’indimenticabile pantalone con giacca era in piena moda anni 70’, perfetto per sposare il frontman dei Rolling Stones nella splendida cornice di Saint-Tropez. Quello di Bianca è un modello ad hoc per le spose civili o per le più audaci.

Quali sono gli abiti da sposa più iconici di sempre?

Le fisicità minute come Audrey Hepburn possono puntare su un abito come quello che l’attrice di Colazione da Tiffany scelse per il giorno delle sue nozze con Mel Ferrer. La gonna midi stretta in vita e le maniche larghe che si restringono al gomito lo rendono un abito icona, esattamente come chi lo indossava. Firmato Pierre Cardin e tipicamente anni ’50, l’abito è stupendo nella sua semplicità. Bellissima anche la scelta della Hepburn di accantonare il velo e indossare una corona di boccioli di rosa bianchi.

Nel 1967 a Las Vegas si tiene il matrimonio più famoso del mondo della musica. Elvis sposa Priscilla Presley, che sceglie una versione lunga di un baby doll in organza bianca con le maniche attillate in pizzo. Il velo corto in tulle si appoggia sulla pettinatura a cofana accompagnata da un trucco very strong con eyeliner nero come si usava in quegli anni. Particolare ma d’effetto.

Bellissimo e stravagante anche l’abito di Angelina Jolie firmato Donatella Versace. Lo strascico e il velo in seta sono stati decorati con alcuni disegni fatti dai figli che l’attrice hollywoodiana ha avuto e adottato con il collega Brad Pitt. Colorato e tenerissimo ha fatto il giro dei rotocalchi ed è forse uno degli abiti moderni più iconici che esistano.