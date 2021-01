Ricchi di antiossidanti e caratterizzati da tante proprietà benefiche naturali, quali sono e perché i frutti di bosco fanno bene alla salute? Al riguardo, prima di tutto, c’è da dire che i frutti di bosco, da consumare freschi, si possono acquistare al mercato ortofrutticolo. Così come i frutti di bosco si possono raccogliere liberamente, dove crescono, pure in campagna e durante le escursioni e le passeggiate in montagna.

Ecco quali sono e perché i frutti di bosco fanno bene alla salute

Nel fornire un elenco, comunque non esaustivo dei frutti di bosco, i più comuni ed i più noti, in quanto largamente utilizzati nelle preparazioni alimentari, sono le more, il ribes, i mirtilli, l’uva spina ed il gelso bianco. Ma anche il lampone, le bacche di sambuco e le fragole di bosco.

Riguardo al perché fanno bene alla salute, i frutti di bosco oltre a contenere gli antiossidanti, come sopra accennato, hanno pure delle spiccate proprietà naturali antinfiammatorie. Negli ultimi anni, tra l’altro, gli scienziati hanno più volte studiato la correlazione tra l’assunzione di frutti di bosco ed i benefici per la salute.

Per esempio, uno studio dei ricercatori dell’Università di Lund ha rivelato come i mirtilli rossi abbiano spiccate proprietà naturali brucia-grassi. E quindi la loro assunzione permetterebbe di tenere sotto controllo il proprio peso. Per esempio, bevendo il succo di mirtillo la mattina a colazione così come viene spiegato in questo articolo.

Inoltre, gli antiossidanti che sono presenti nei frutti di bosco, ed in particolare i cosiddetti polifenoli, sono preziosi per l’organismo in quanto contrastano l’invecchiamento. E questo perché gli antiossidanti frenano l’azione nociva sulle cellule dei radicali liberi. A livello alimentare, inoltre, i frutti di bosco sono molto versatili da mangiare ed anche da bere. Visto che in commercio c’è lo yogurt ai frutti di bosco ma anche gli sciroppi, le confetture ed i succhi di frutta.