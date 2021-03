Cercare di soddisfare un bambino non è assolutamente semplice, specialmente in questi ultimi anni in cui è la tecnologia ad essere il principale attrattore. Pertanto, il cercare giocattoli che possano piacergli non è sicuramente un’impresa facile.

Bisogna essere, infatti, in grado si fare una selezione fra le ultime novità tenendo conto dell’età del bambino, informandosi su quali possono essere i giocattoli più richiesti. È utile, quindi, puntare sia sulle ultime novità del 2021 ma, allo stesso tempo, tenendo presenti gli evergreen ovvero i giocattoli più venduti di sempre.

Grazie alla crescente pubblicità e ai vari cartoni animati, i desideri dei bambini sono molto chiari, loro sanno bene cosa vogliono e sta ai genitori carpirne le indicazioni. Bisogna solo fare attenzione affinché il giocattolo sia adatto all’età del bambino e che ci sia un buon rapporto qualità prezzo.

Le bambole

Utilissimi per questa ricerca sono gli store online o comunque i siti e-commerce maggiormente affidabili attraverso cui poter individuare, anche grazie alle recensioni, i giocattoli più gettonati del momento. Partendo da questo, si può esaminare quali sono alcuni dei giocattoli più richiesti dai bambini.

Ottimo indicatore risulta Amazon che può aiutare ad individuare quali sono alcuni dei giocattoli più richiesti dai bambini e quindi più venduti e gettonati. Si inizia con Barbie Camper dei Sogni, per un’età consigliata a partire dai 5 anni. Già solo il nome rende facile l’idea di come sia uno dei giochi più gettonati.

Le Barbie, sono proprio fra i più venduti della storia insieme ai loro accessori. Continuando, si trova Baby Alive–Sophie mi scappa la pipì. È anche questa una bambola molto in voga e che segue le tendenze del momento adatta per i bambini a partire da i 3 anni.

I giocattoli che stimolano la creatività

Non bisogna dimenticare il Robottino Ballerino della Fisher-Price con cui i bambini (per un’età tra i 9 e i 36 mesi) possono cantare e ballare. Inoltre, c’è anche FurReal-Daisy, la gattina che gioca con te, per un’età a partire dai 4 anni.

È un giocattolo per tutti quei bambini che vorrebbero un animale domestico ma che non possono avere.

Infine, per i bambini più grandi (9-14 anni), fra i più gettonati giocattoli troviamo il Microscopio Scientifico della Clementoni Scienza. È un gioco molto coinvolgente con cui è possibile cimentarsi negli esperimenti scientifici con un microscopio ottico professionale.