Quali sono 10 fantastici titoli azionari per guadagnare nell’economia digitale post-Covid? A più di sei mesi da una pandemia globale, l’economia si è spostata verso il digitale a un ritmo accelerato. C’è l’aspettativa che alla fine le cose torneranno alla “normalità”. Ma alcuni di questi cambiamenti sono profondi e rimarranno. In questo breve excursus copriremo 10 temi essenziali dell’economia digitale. E selezioneremo per ognuno di essi un titolo che vale la pena di aggiungere a qualsiasi portafoglio a lungo termine. Stiamo attraversando un periodo molto volatile. Crediamo che queste 10 aziende batteranno il mercato comodamente nel decennio a venire. E lo faranno sulla base dei loro precedenti e della loro natura di crescita nel lungo termine.

Investire nell’economia digitale

Investire nell’economia digitale si è trasformato, nel tempo. E’ passato dall’essere una strategia “bella da avere”, per un portafoglio di investimenti ben equilibrato, a un “bisogno di avere”. Bisogno per chiunque voglia essere esposto alle attività più promettenti e in rapida crescita del nostro tempo. Ricordatevi, comunque, che i precetti migliori per investire, anche nell’era digitale, sono quelli di Warren Buffett. Ovvero:

a) Concentrarsi sul business, non sul mercato, sull’economia o sul sentimento degli investitori.

b) Cercare una storia operativa coerente.

c) Verificare se l’azienda ha prospettive favorevoli a lungo termine.

d) Assicuratevi che la gestione aziendale sia razionale, onesta e strategica.

e) Concentrarsi sulle aziende che hanno un alto rendimento del capitale proprio e margini elevati.

f) Accumulare azioni ad un prezzo che possa essere giustificato dai futuri guadagni.

g) Acquistare con l’intenzione di mantenerle per non meno di 10 anni.

h) Non vendete a meno che non abbiate un motivo molto convincente per farlo.

Il primo dei titoli azionari è Etsy. Simbolico della salita vertiginosa dell’e-commerce. Qui due cose vanno tenute a mente. La COVID-19 ha accelerato notevolmente l’adozione dell’e-commerce. La penetrazione dell’e-commerce rimane molto bassa. Al 15% negli States, meno da altre parti. E ha ancora molta strada da fare.

Il secondo titolo è Huya, rappresentativo della impressionate crescita degli e-sport. Cioè dei giochi via computer. Nello specifico, via piattaforme di gioco che possono essere console o computer, con giochi principalmente in cloud. E che presto troveranno spazio persino come disciplina olimpica.

Il terzo è Match Group. Cioè il proprietario di Tinder e Match.com. Vale a dire la app ed il sito di incontri più usati del mondo. Ma anche di Meetic, per dire. Ovviamente rappresentativi di una tendenza a conoscere persone e ad incontrarsi che si è sempre più spostata su Internet.

Il quarto è Mongo DB. Totalmente sconosciuto da noi, rappresenta l’evoluzione presente e futura dei Big Data. E dei database non relazionali. Praticamente Microsoft Excel che abbia preso degli steroidi. L’azienda è anche gestita benissimo, tra l’altro.

Il quinto dei titoli azionari presi in esame è Pinterest, il re dei social commerce. Cioè di quel tipo di e-commerce che parte e si sviluppa attraverso i social. Pinterest ha sfruttato appieno la sua straordinaria fruibilità visiva e rimarrà leader di questo settore a lungo.

Altre azioni meritevoli di considerazioni a lungo termine per i vostri portafogli

Il sesto titolo è Roku, esemplificativo del cambiamento in atto per lo streaming. Tutti conoscono Netflix, che è un produttore di contenuti. Roku si sta affermando come la chiara piattaforma leader nel settore dei servizi e dell’audiovisivo. Che offra un luogo all-in-one per la selezione e la fruizione di contenuti televisivi. Anche di Netflix, ovviamente.

Il settimo titolo è Square, l’altra azienda di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter. Square è leader nel settore dei pagamenti digitali e degli e-wallet, i portafogli elettronici. Con il passaggio sempre più evidente alle valute digitali ed alle transazioni online, Squadre è il titolo da tenere più d’occhio in questo ecosistema.

L’ottavo tra i titoli più innovativi dell’economia digitale è Teladoc. E qui stiamo parlando di telemedicina e assistenza medica virtuale. Che è letteralmente esplosa durante la pandemia ed i susseguenti lockdown. Se c’è un settore che bisogna tenere d’occhio, pistola alla tempia, è proprio questo.

Il nono titolo è Tencent, il gigante cinese. Tencent è, con Alibaba, tutto ciò che è Cina. Ma, a differenza di Alibaba, Tencent è una conglomerata di servizi online che sono usati da tutti i cinesi. Ma proprio tutti. Potete capirne il valore anche solo da questo.

Infine, il decimo titolo è Twilio, esemplificativo della crescita dell’intelligenza artificiale. Twilio è il futuro delle comunicazioni. Anche perché la stragrande maggioranza delle app che usate utilizza la sua tecnologia. Lyft, Airbnb, Reddit, Twitch, Hulu. Solo per dirne alcune. Shopify, MongoDB, HubSpot, Salesforce sono tra le società che ritengono indispensabili i servizi di Twilio.