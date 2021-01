Il principio di ogni relazione è sempre un momento magico e ricco di emozioni. Durante il periodo di conoscenza si è molto curiosi di “scoprire” chi è la persona che abbiamo accanto. Siamo impazienti di sapere cosa fa nella vita, di conoscere i suoi amici e i suoi familiari e soprattutto di capire la sua personalità.

Con il passare del tempo la passione e la curiosità iniziale si affievoliscono, lasciando spazio alla routine. Abituarsi alla nuova quotidianità non indica necessariamente che il rapporto durerà per sempre, anzi questa potrebbe proprio essere la causa di una rottura. In amore, si sa, non ci sono regole scritte ma di seguito proveremo a individuare quali segnali permettono di capire se una relazione è duratura nel tempo.

Si pianifica il futuro insieme

In una relazione che si auspica essere duratura, la coppia non ha paura di parlare del futuro e di fare piani insieme. È normale non pensare al futuro a lungo termine subito all’inizio di una relazione. Man mano che la frequentazione prosegue e il rapporto diventa più radicato, però, parlare di un futuro insieme non deve spaventare. Pianificare il proprio avvenire insieme, al contrario, dovrebbe essere un momento in cui si sogna ad occhi aperti.

C’è un dialogo costante

Un rapporto sano, e di conseguenza una relazione duratura, prevede un dialogo costante tra i partner. Parlare dei propri sentimenti, delle proprie paure e dei problemi della coppia aiuta a rafforzare il rapporto e a non allontanarsi col tempo. Infatti, comprendere il punto di vista dell’altro e affrontare una discussione sana sono modi per evitare gli scontri.

Nella routine quotidiana c’è spazio per risate e divertimento

Trovare equilibrio e stabilità è essenziale per una coppia, ma ciò non deve togliere spazio alle risate e al divertimento. Stupire il proprio partner ogni tanto non è una cattiva idea. Un regalo inaspettato, un viaggio non programmato o semplicemente una serata diversa dal solito potrebbero essere la chiave di un rapporto duraturo.

Si coltivano interessi comuni

Per una relazione duratura, è importante ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme. Ad esempio, condividere un’attività ludica o sportiva è indice di una relazione solida.

Non si perde l’individualità

Così com’è importante trascorrere del tempo insieme, è altrettanto essenziale conservare la propria individualità. Quindi, in un rapporto sano, solitamente si coltivano interessi e amicizie propri e non è necessario condividere questi momenti con il partner. Il partner dovrebbe supportare e incoraggiare questi momenti senza che si scatenino attacchi di gelosia o, peggio ancora, che si finisca a litigare.

Come abbiamo specificato in precedenza, non esiste un manuale scientifico in tema d’amore e rapporti di coppia. Comunque, è utile individuare quali segnali permettono di capire se una relazione è duratura nel tempo per riflettere sulla propria situazione.

Approfondimento:

Questi segnali indicano che il nostro partner ci tradisce