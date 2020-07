Quali scarpe fanno bene ai piedi

Secondo gli esperti gli esseri umani camminerebbero meglio senza scarpe. Per questo motivo dobbiamo sempre approfittare per farlo, quando siamo in casa, su un prato o sulla spiaggia. E per lo stesso motivo bisognerebbe scegliere calzature che facciano bene ai piedi. Invece spesso indossiamo quelle che ci rendono più attraenti o più autorevoli. Con spigoli e punte che non sono certo ideali per la nostra salute. L’Università di Harvard ha studiato le moderne calzature e ha concluso che, neanche quelle con caratteristiche speciali, come ammortizzatori e imbottiture, ci facciano bene. Anzi, stiano rendendo i nostri piedi più deboli e più soggetti a lesioni. Quali sono allora le scarpe che fanno bene ai piedi? Ecco una piccola guida realizzata dagli esperti della redazione Salute e Benessere di Proiezioni di Borsa.

Troppe imbottiture fanno male

Proteggere troppo i piedi in scarpe rigide, ovattate e imbottite, può essere dannoso. I muscoli dei piedi lavorano di meno. Quando si trovano dentro suole morbide, non sono preparati abbastanza. Dunque sono più soggetti ai traumi e a sviluppare problemi, come quello dei piedi piatti. Quali scarpe fanno male e quali invece fanno bene ai piedi. Non fanno bene le sneakers o le trainer. Ma neanche i tacchi alti. Sono nocivi per i piedi, perché alterano la postura e la struttura dei muscoli dei polpacci. I piedi non si abituano mai ai tacchi alti. I problemi articolari e i dolori muscolari che si provano dopo due ore su un ‘tacco dodici’ si moltiplicheranno con l’avanzare degli anni. Anche le scarpe troppo strette sono dannose per la salute del piede. Chi acquista mezzo numero di meno, per non vedersi coi piedi troppo lunghi, rischia di ritrovarsi con i piedi deformati.

I tacchi alti sono micidiali

Anche nelle piccole città sarebbe impensabile andare in giro scalzi. Perciò bisogna scegliere le scarpe migliori per la nostra salute. Le scarpe da ginnastica, ad esempio, sono certamente preferibili ai tacchi alti. Questi ultimi sono collegati a una moltitudine di problemi di salute. Oltre ad essere scomodi, indossare tacchi alti può alterare completamente la struttura dei muscoli nei polpacci. Può inoltre causare problemi articolari e dolori muscolari. E questi rischi aumentano con l’avanzare dell’età. Il che significa che i piedi non si abituano ai tacchi col passare del tempo. Anche le scarpe troppo strette possono essere dannose per la salute del piede, provocandone potenzialmente la deformità.

Quali scarpe fanno bene ai piedi

I ricercatori non sono d’accordo sulla salubrità dei vari tipi di calzature in commercio. Quali scarpe fanno bene ai piedi? Non c’è una risposta univoca, dipende dal sesso della persona, dall’età, la salute e il peso. Molti brand sportivi però propongono scarpe correttive. O scarpe minimali, leggere, che imitano da vicino la sensazione del piede nudo. Ma niente equivale quelle stranissime ‘five fingers’, dove ogni dito ha il suo alloggiamento. Le producono Vibram, Yangcong, LHY Riding, sia per l’estate che per l’inverno, scarponi inclusi. Certo non sono belle, non paiono sexy come i sandali a tacco alto. E neanche ci fanno apparire autorevoli, come quelle da uomo inglesi. Ma offrono un confort mai sperimentato prima. Alcune sono disegnate per correggere la postura, con solette particolari da inserire sotto la pianta del piede. Altre curano l’alluce valgo: le donne possono acquistare i sandali anatomici Coolgirl o Hergos. Oppure i sabot Leon 912 per stare in casa. Per uscire d’estate, i sabot e sandali da spiaggia per uomo e donna Huyuk, Hbblx e Lanskrlsp, tengono il piede e l’alluce in perfetto asse e dunque curano la fastidiosa borsite.