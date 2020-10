Oramai anche i fisici hanno ammesso che c’è un’influenza magnetica delle stelle sulla Terra. Sembra che anche le stelle s’interessino a loro modo alle vicende umane. ProiezionidiBorsa ha chiesto a loro e ai pianeti quali saranno nel 2021 i segni zodiacali più fortunati e quali i più sfortunati.

Due pianeti rivali, Giove e Saturno

Sembra che la fortuna e la sfortuna nella nostra vita dipenda soprattutto dalla presenza di due pianeti vaganti: Giove e Saturno. Giove è considerato un pianeta benevolo. Non per niente il suo nome deriva dal re degli Dei, Zeus. Saturno è il classico pianeta porta rogne, anche se a volte si dice che non tutti i mali vengono per nuocere.

Avere Giove in buona posizione per il prossimo anno è come partire in prima fila. Chi deve acquistare o vendere casa, lo potrà fare con fiducia, sotto l’auspicio del re dei pianeti. Coloro che vogliono giocare un gratta e vinci, potrà farlo con buone probabilità di vincere. Chi voglia acquistare delle azioni, anche.

Cosa un po’ diversa per Saturno. Saturno era il padre di Giove, che lo spodestò e si mise al suo posto. Per questo fra i due non corre buon sangue. Se appartenete ad uno dei segni “meno fortunati” per il prossimo anno, è meglio rinviare il matrimonio, se avete deciso di fare una vacanza non partite e sarà meglio uscire con un piccolo corno rosso di protezione, non si sa mai.

Quali saranno nel 2021 i segni zodiacali più fortunati e quali i più sfortunati?

Ed ora vediamo quali sono i segni fortunati e quali i meno per il prossimo anno. Fra i segni più fortunati potranno gioire nell’ordine, il Sagittario, la Bilancia, l’Acquario e l’Ariete. I segni più sfortunati saranno invece nell’ordine: il Leone, lo Scorpione, il Toro, la Vergine e i Pesci. Gli altri saranno nella cosiddetta “terra di mezzo”. Naturalmente l’astrologia non è scienza, e non vincola nel modo assoluto nessuno a crederci.