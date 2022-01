Quali rubinetti per cucina scegliere in questo 2022 per avere modelli innovativi e ottenere il bonus idrico anche per gli acquisti on line

Quali rubinetti per cucina scegliere in questo 2022 per avere modelli innovativi e ottenere il bonus idrico anche per gli acquisti on linPiù di ogni altro prodotto presente nella casa, i rubinetti per cucina devono avere determinate caratteristiche tecniche per limitare i consumi di acqua ed elettricità.

I rubinetti a risparmio idrico sono tecnologicamente studiati per avere un basso impatto ambientale e portare nelle famiglie importanti tagli alle bollette.

Grazie alle cartucce che controllano la quantità di acqua in uscita e ai limitatori di temperatura i consumi possono essere gestiti con grande precisione.

In questo inizio di anno possiamo trovare in commercio rubinetti innovativi che ci permettono di risparmiare acqua ed energia.

Il miscelatore a muro Grohe per esempio ha la cartuccia a dischi di ceramica e il limitatore di portata che permette una regolazione personalizzata. Risponde alle esigenze di una cucina piccola grazie alla soluzione salvaspazio e in alcuni casi ha il limitatore di temperatura già compreso.

Il rubinetto per cucina estraibile Himimi in acciaio inossidabile è in grado di soddisfare tutte le esigenze di lavaggio. L’aeratore rientra automaticamente in posizione, ha due modalità di spruzzatura e un filtro ABS che controlla oltre che le impurità anche gli schizzi. È molto resistente e non si hanno perdite neanche dopo numerosi lavaggi. Il risparmio è alla portata di tutti.

Il rubinetto Eyscota è in ottone massiccio e ha la doccetta estraibile. Il materiale è anticorrosione e resistente all’usura, ha una grande mobilità e non produce schizzi grazie alla modalità pausa. Il risparmio è garantito anche a livello energetico grazie alla precisione nella stabilizzazione della temperatura.

Il bonus idrico

Per l’acquisto di questo tipo di miscelatori così tecnologici e innovativi è previsto per il 2022 un bonus idrico. Si tratta di un’agevolazione che ha come scopo la riduzione di sprechi d’acqua e di altre risorse. Prevede un contributo di 1000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari che verrà riconosciuto una tantum ai proprietari di immobili già esistenti.

Questi rimborsi saranno erogati durante l’anno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Occorre quindi stare all’erta e avere la documentazione richiesta quando verrà attivata la piattaforma di gestione.

Acquisti online

Se ci chiediamo quali rubinetti per cucina scegliere in questo 2022 per avere modelli innovativi e ottenere il bonus idrico anche per gli acquisti on line la risposta è semplice.

I modelli che possiamo acquistare sono moderni e alla nostra portata e la legge ha previsto la possibilità di ottenere il contributo anche per gli acquisti on line.

I proprietari interessati dovranno presentare la documentazione riguardante l’acquisto, le specifiche del prodotto e dei costi dell’installazione.

Tramite la piattaforma infatti si provvederà alla registrazione della documentazione di tutte le spese per cui si sta chiedendo il rimborso.

Le spese documentate dovranno essere comprensive di IVA come indicato dalla relativa fattura.