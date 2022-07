Quando si è alle prese con la scelta di un nuovo fido da portare in casa, potremmo trovarci in una situazione difficile. In effetti, le razze tra cui scegliere sono tante, ma dobbiamo comunque considerare le nostre priorità e persino il nostro carattere.

Infatti, se cerchiamo un cane a cui piace farsi fare le coccole e giocare col padrone, ci sono alcune razze più indicate di altre. Stesso dicasi se cerchiamo un cane che faccia la guardia o che sia piccolo e gentile con i neonati. In generale comunque, tutti desideriamo un cane fedele e ubbidiente, almeno quando avranno passato la fase da cucciolo.

Potrebbe sorprenderci scoprire che in effetti esistono alcune razze che tendono a ubbidire di più e a dimostrare quindi fedeltà in modo più evidente. Dovremmo, quindi, concentrarci su questi ed evitare i cani con personalità più indipendenti.

Quali razze scegliere se vogliamo un cane adatto anche alle famiglie

Non è una sorpresa trovare nell’elenco delle razze più ubbidienti e fedeli il tanto amato Golden retriever. Infatti, questo è un cane che dimostra naturalmente molto affetto per il proprio padrone e lo dimostra anche uccidendogli. È comunque un giocherellone ed è un cane di grande taglia, avremo quindi bisogno di lasciarlo sfogare spesso con qualche passeggiata o incontro sociale. Consideriamo, comunque, che questo è uno dei cani più intelligenti e facili da addestrare.

C’è poi il pastore tedesco, un altro cane che sviluppa un legame molto profondo con i propri padroni. È anche un cane da guardia eccellente, che possiamo addestrare a ubbidirci praticamente sempre. In effetti, anche questa razza è dotata di una singolare intelligenza. Rimaniamo comunque su una taglia importante e, dal momento che questo è un cane pieno di energie, potrebbe non essere l’ideale tenerlo in appartamento.

Se non abbiamo a disposizione un giardino, il Beagle potrebbe essere un ottimo compromesso. Anche lui molto giocoso vivace, saprà adattarsi alla nostra vita e ai nostri comandi. In particolare, questo è un cane adatto alle famiglie e a scacciare animali indesiderati come i topi.

Ecco quindi quali razze scegliere se vogliamo un cane che ci sia sempre fedele e ubbidiente. Se invece ne cerchiamo uno che non abbaia, facciamo un po’ di ricerca per scoprire quali razze è meglio non adottare.

