Dal punto di vista della valutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Danieli appare come sottovalutato. Sia il rapporto prezzo/utili passati che quello prezzo/utili futuri mostrano una sottovalutazione dell’ordine del 30%. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili di 11,32 per 2022 e di 8,45 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato. Il Price to Book ratio, invece, mostra una sottovalutazione del 50% circa.

A favore del titolo Daniele, poi, ci sono una anche situazione finanziaria che appare eccellente (conferendole una notevole capacità di investimento), inoltre la società è uno dei casi più sottostimati di Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0,09 per l’anno 2022.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 35% circa.

A sostegno di chi vede in Danieli un’ottima occasione di investimento arrivano anche i dati relativi al secondo semestre del 2021 conclusosi il 31 dicembre. L’utile netto dell’esercizio è stato pari a 59,7 milioni di euro, +323% rispetto all’anno precedente.

In una nota la società informa che l’Ebitda si attesta a 116,4 milioni di euro (+22% rispetto all’anno precedente). I ricavi operativi si attestano a 1,5 miliardi di euro (+23% rispetto all’anno precedente). Infine, la posizione finanziaria netta positiva si attesta a 934,9 milioni di euro (-7% rispetto all’anno precedente).

Quali potrebbero essere le prospettive per un titolo molto sottovalutato come Danieli? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 19,38 euro in rialzo del 6,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Se l’analisi degli indicatori legati ai multipli di mercato mostra un titolo molto interessante per un investimento di lungo periodo, quali potrebbero essere le prospettive per un titolo molto sottovalutato come Danieli?

La settimana in corso e quella precedente hanno mostrato chiari segnali di ripresa. Dopo il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 17,86 euro, infatti, abbiamo assistito a un rimbalzo che potrebbe portare le quotazioni a raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 22,98 euro. Una conferma dello scenario rialzista si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 19,82 euro. In questo caso le quotazioni di Danieli potrebbero dirigersi verso 23 euro, prima, e 27 euro, poi.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 17,86 euro potrebbe fare accelerare le quotazioni verso il III obiettivo di prezzo in area 12,74 euro.

Approfondimento

Si rafforza il rimbalzo sui mercati ma è ancora prematuro affermare che il peggio sia passato. I livelli operativi