Con il Capodanno è stato dato il benvenuto al nuovo anno. Con esso, sono giunti anche i mesi più freddi e gestire l’orto o le piante del balcone di casa non è un’impresa semplicissima. Tuttavia, nonostante le temperature gelide, la Natura è sempre propensa a nascere e crescere. Per questo motivo, la Redazione ha voluto suggerire ai suoi Lettori alcuni piccoli accorgimenti, attraverso i quali l’orto sarà salvo e nuove piante coloreranno giardini e balconi in breve tempo.

Quali piante coltivare a gennaio e come salvarle dal freddo Organizzazione

Ripulire l’orto da rami secchi e foglie morte rappresenta il primo step utile per sistemare il giardino e prepararlo ad affrontare l’inverno. Una volta pulito, il giardino andrà nutrito a sufficienza. La terra avrà bisogno di una buona concimazione. In commercio esistono tante alternative ma si può anche ovviare con un compost ottenuto dagli scarti alimentari.

Per chi ne ha la possibilità, un sistema di riscaldamento automatizzato sarebbe l’ideale per salvare tutto il raccolto e creare una specie di serra casalinga protetta dal gelo. Altrimenti, un paio di teli per coprire le piante nei mesi più critici potrebbe essere un’altra soluzione.

Balcone

Per chi non possiede il giardino ma utilizza il balcone come spazio “green”, in questo periodo è consigliato preferire i vasi in terracotta che aiutano la pianta a difendersi dal freddo con più facilità. Inoltre, tutti i vasi devono presentare i fori sul fondo per eliminare l’acqua in eccesso.

Cosa seminare a gennaio e febbraio?

Nonostante le temperature in calo, sono molte le specie che si possono piantare in questo periodo. Tra gennaio e febbraio sarà possibile piantare carote, cavolfiore, cipolle, aglio, basilico, melenzane, peperoni ma anche erba cipollina, valeriana, pomodori e piselli.

Per quanto riguarda i fiori, in questo periodo, è consigliato piantare soprattutto i fiori che presentano bulbi, come i tulipani e il narciso.

