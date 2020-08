Il Covid e la relativa clausura, hanno spinto moltissimo i servizi digitali. Tra questi ci sono i servizi finanziari online come il conto corrente e il trading di Borsa. Aprire un conto corrente sul web è diventata una pratica sempre più diffusa. Ma quali pericoli si corrono con un conto corrente online?

Quali pericoli si corrono con un conto corrente online?

Prima di spiegare i possibili pericoli a cui si va incontro aprendo un conto sul web, occorre specificare quali sono i conti correnti online. Oggi un risparmiatore può rivolgersi a due tipi di banche per aprire un conto. Quelle tradizionali, che hanno sportelli sul territorio e le banche sul web che non hanno sportelli ed operano solo su internet. Le banche tradizionali posso offrire conti tradizionali, oppure possono avere conti che si aprono online. Non solo, possono mettere a disposizione del cliente quello che si chiama l’online banking, ovvero la gestione del conto tradizionale via web. Mentre le banche online hanno esclusivamente conti che si aprono sul web.

Le caratteristiche di sicurezza dei conti correnti tradizionali o di quelli online, sono esattamente identiche. Entrambi sono coperti fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario in caso di fallimento della banca. Il rischio di un conto online non sta nella sua natura, ma nella sua gestione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Attenzione a quando si opera online

Operare online significa immettere nella rete una serie di dati importanti come il PIN, il numero di carta di credito, le credenziali IBAN. Dati che potrebbero essere intercettati e utilizzati da hacker per accedere al vostro conto. Ecco perché le banche si stanno evolvendo per mettere a disposizione dei propri clienti sistemi di sicurezza sempre più evoluti. Come per esempio il generatore di password temporanea, o l’invio di notifiche sullo smartphone quando vengono effettuati movimenti sul conto. Inoltre aumenta la sicurezza scaricare l’applicazione della banca e gestire il conto dalla app.

Il pericolo delle truffe online

Avere un conto sicuro significa gestire il conto online in modo sicuro. Quindi rispettando tutte le indicazioni di sicurezza suggerite dalla banca e, soprattutto, stando molto attenti nella condivisione online dei propri dati sensibili.

Le truffe, specialmente via mail, sono sempre dietro l’angolo. La più diffusa è il phishing. Finte mail attraverso le quali si richiedono numeri di carte di credito, codici di accesso alla banca online, ecc. Non fornire mai a sconosciuti questi dati. E anche se si riceve una mail della banca che li richiede, non dare mai questi dati, è sicuramente una mail truffa. La banca non richiederà mai via mail i codici di accesso al conto.

Per saperne di più

Vuoi sapere come funziona la truffa del phishing? Leggi qui.