Chiedere un mutuo è un passo importante nella vita di una persone e/o di una famiglia. Quindi, bisogna ponderare bene la decisione e soprattutto sapere quali passi bisogna compiere per ottenere un mutuo. Certamente, non sarà possibile andare in banca ed avere subito una risposta sulla possibilità di ottenere il prestito e a quali condizioni. Occorrerà, pertanto, presentare una richiesta formale dalla quale scaturirà l’istruzione di una pratica.

Vediamo, quindi, quali sono gli step da seguire e quali documenti occorre presentare per ottenere dall’istituto di credito la delibazione in ordine alla fattibilità del mutuo. Preliminarmente, dunque, la banca procederà con un’istruttoria che precederà la concessione del mutuo vero e proprio. Essa servirà per accertare se il richiedente è, effettivamente, nelle condizioni di onorare il suo impegno e di pagare le rate mensili e i relativi interessi.

Prospetti di mutuo e valutazione sul tasso fisso o tasso variabile

Per rispondere alla domanda: “quali passi bisogna compiere per ottenere un mutuo”, bisogna anzitutto indagare su ciò che offre il mercato. Quindi, a tale scopo, si possono interrogare i motori di ricerca, inserendo le informazioni richieste. In tal modo, si può ottenere un quadro chiaro delle offerte disponibili presso le varie banche italiane. Senonchè, dalle offerte raggiungibili on line, si traggono prospetti di mutuo riportanti:

1) l’ammontare della rata mensile;

2) il tasso complessivo di interesse;

3) le spese di perizia;

4) le spese di istruttoria.

Inoltre, occorre anche decidere, sempre in via preliminare, se si vuole richiedere un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. Nel primo caso, il tasso di interesse non varia e la rata di mutuo sarà sempre la stessa. Nel secondo, invece, il tasso di interesse potrà essere soggetto alle variazioni di mercato. Di conseguenza, la rata potrà variare, aumentando o riducendosi.

Documenti richiesti per ottenerlo

Una volta schiarite le idee sul tipo di mutuo al quale si vuole accedere e sull’istituto di credito che si vuole interpellare, vediamo quali sono i documenti necessari. In particolare, per richiedere il mutuo sono richiesti: a)dati personali; b) ultime tre buste paga e ultimo modello 730 per i dipendenti o ultimi 2 modelli Unico per i lavoratori autonomi; c) atto di compravendita originario dell’immobile; d) visure catastali dell’immobile; e) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia; f) lista movimenti del conto corrente degli ultimi sei mesi.

Dopo aver recepito tutta la documentazione occorrente per gestire la pratica, la banca, effettuerà anche una verifica per accertarsi che il richiedente non si trovi nell’elenco dei cattivi pagatori.

Delibera di concessione mutuo

La delibera di concessione del mutuo ha una durata, compresa tra 4 e 6 mesi entro i quali deve essere stipulato l’atto definitivo di acquisto e il contratto di mutuo. Quest’ultimo sarà un mutuo ipotecario, in quanto la banca, per garantirsi la restituzione del prestito, iscriverà detta garanzia sull’immobile. Se, però, il richiedente non può aspettare tempi lunghi per arrivare alla delibera e vuole appurare di avere i requisiti per accadere al prestito, può richiedere una pre-delibera. Con essa, la banca effettuerà una valutazione preliminare. Sulla base di essa, accerterà, in modo approssimativo, quale importo potrebbe corrispondere in base dei dati reddituali del cliente.

