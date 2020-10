Quali lavori puoi fare se non hai titoli di studio?

Se ti trovi nella condizione di non avere titoli di studio, non significa che l’unico lavoro che puoi fare è il posteggiatore abusivo. Ci sono dei lavori che sono accessibili a chi per tanti motivi, non ha avuto la possibilità di studiare. Allora vediamo insieme quali lavori fare se non hai titoli di studio.

Chi ha detto che l’arte non serve?

Certamente se hai delle capacità artistiche ti puoi lanciare in questo campo. Ci sono diverse categorie che non richiedono titoli, ma solo esperienza o abilità nel settore.

Uno di questi è il ceramista. Certo puoi imparare il mestiere del ceramista a partire da una scuola. Ma puoi anche cominciare a frequentare la bottega di un ceramista e farti instradare. Se le tue mani sono abbastanza abili per il tornio, si può sempre provare. Anche il disegno a motivi geometrici in ceramica non è proibitivo. Con un po’ di tempo ci si riesce.

Sempre nall’ambito artistico c’è la possibilità di fare il fotografo. Bisogna investire dei soldi per acquistare l’attrezzatura, ma se ti piace la fotografia è un’occasione. Puoi presentarti ai giornali per vedere se hanno bisogno di servizi o reportage. La fotografia di matrimonio può essere una possibilità da non scartare. In questo campo vale molto l’esperienza, che si può costruire facendo e chiedendo consiglio ai più esperti.

Mestieri con le mani in pasta

Pasticcieri o gelatai sono due altre possibilità concrete. Certo si possono fare sempre dei corsi di preparazione, ma si può cominciare anche aiutando nel retrobottega. La pasticceria è una di quei mestieri che non tramonta mai.

Un lavoro dove si può trovare sbocco è il pizzaiolo. Per chi possiede un certo feeling con la pizza potrebbe portare lontano. Oggi ci sono dei protocolli consolidati da seguire, e che servono anche come guida per non preparare una pizza non conforme alla tradizione. Questo lavoro in Italia non è sempre pagato bene. Ma una volta appreso, ci si può trasferire all’estero, in Germania o Svizzera e lì sono ben pagati.

Quali lavori puoi fare se non hai titoli di studio?

Un settore che non richiede titoli specifici è quello dell’operatore olistico. Non parliamo di sedicenti maghi o streghe, ma di tutti quelli che aderiscono ad una visione della vita leggermente differente e più globale. In questo settore c’è chi pratica i massaggi orientali, tipo Shiatsu, il Reiki, l’Ayurveda, la cristalloterapia e tante altre branchie della cosiddetta medicina alternativa.

Forse sono proprio questi mestieri, che ci permettono di impiantare un’attività che più soddisfa alle nostre esigenze.