Tra azioni e obbligazioni, quali investimenti consigliano analisti e case di brokeraggio per il 2021? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che nel 2020 i mercati azionari, dopo i minimi dello scorso mese di marzo, hanno saputo reagire con forza. E questo anche in scia alla sperimentazione prima, ed all’approvazione poi, dei vaccini contro il coronavirus.

E così Piazza Affari, per esempio, ha chiuso il 2020 con il Ftse Mib che ha fatto registrare un ribasso che è stato pari a poco più del 5%. Mentre addirittura Wall Street dai minimi di marzo del 2020 è risalita fino a segnare ripetutamente nuovi massimi storici. Per il Dow Jones, per l’S&P 500 e pure per il Nasdaq Composite. Grazie all’intervento delle banche centrali, inoltre, il 2020 è stato un anno positivo pure per l’obbligazionario. Con i tassi di interesse per i titoli di Stato ai minimi storici.

Quali investimenti consigliano analisti e case di brokeraggio per il 2021?

Sui consigli per investire nel 2021 è chiaro che è difficile fare delle previsioni certe. Ma con Joe Biden alla Casa Bianca il nuovo anno potrebbe essere favorevole e propizio per gli investimenti azionari e obbligazionari. E precisamente, a detta di molti analisti e case di brokeraggio, nel comparto delle energie rinnovabili. E pure nel settore della sostenibilità ambientale.

Negli Stati Uniti, rispetto a Donald Trump, Joe Biden già in campagna elettorale ha infatti presentato un grande piano di investimenti nell’economia verde. Così come in Europa l’Ue, nell’approvare il Green Deal, punta allo stesso modo ad investire da qui a dieci anni ben mille miliardi di euro nell’economia verde.

Su queste basi il 2021 potrebbe essere di conseguenza, sull’obbligazionario, l’anno dei cosiddetti green e climate bond. Mentre sull’azionario, tra energia pulita ed economia cellulare, il 2021 potrebbe essere l’anno dei titoli di società che, a vario titolo, sono impegnate nella finanza verde e negli investimenti ad impatto sociale.