I segni del tempo non risparmiano nessuno. Prima o poi tutti dovremo fare i conti con le rughe, con le zampe di gallina o i chiletti di troppo. Non dimentichiamo anche la caduta dei capelli. Problema che riguarda soprattutto alcuni uomini.

Di certo, contro la genetica si può fare ben poco. Con alcuni accorgimenti, però, possiamo prevenire o quantomeno rallentare il processo che porta inevitabilmente alla calvizie maschile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dunque, in questo articolo di ProiezionidiBorsa vediamo quali integratori scegliere contro la caduta dei capelli. Analizziamo i prodotti che possono aiutarci quando la forza di gravità ha la meglio sulla nostra chioma. Prima, però, esaminiamo le cause della caduta dei capelli.

Un problema abbastanza diffuso

Cominciamo col dire che si tratta di un problema abbastanza diffuso. In Italia si stima che la caduta dei capelli colpisca quasi il 50% della popolazione sia maschile sia femminile. Nel caso delle donne, anche se non si verifica la caduta, si manifestano problemi di indebolimento della chioma.

Alla base della caduta dei capelli vi sono svariati motivi. Un fattore di primaria importanza è costituito dal clima. Infatti, i capelli subiscono soprattutto la stagione estiva. Il caldo torrido e la salsedine del mare rappresentano una minaccia per i bulbi. Non da meno è lo smog, al quale siamo costantemente esposti, soprattutto nelle grandi città.

Ma le cause non finiscono qui. Un peso rilevante lo ricopre l’ereditarietà. Così, se qualcuno in famiglia soffre di calvizie, è probabile che possa trasmettere ai figli tale condizione (non è considerata una patologia)

A questo si aggiunge anche l’uso di prodotti cosmetici poco raccomandabili. Shampoo e balsamo aggressivo non sono di certo un toccasana, ce ne siamo occupati in un recente articolo (cliccare qui).

Molto importanti sono anche lo stress e l’alimentazione scorretta. Sono entrambe fonti importanti che accelerano l’indebolimento del cuoio capelluto. Infine, anche la carenza di vitamina B è un’altra causa.

Quali integratori scegliere contro la caduta dei capelli

In commercio si possono trovare numerosi integratori utili al contrasto del fenomeno. Grazie all’uso degli integratori, il risultato è triplice.

In primo luogo, si può rallentare la caduta del capello. In secondo luogo, è possibile ripristinare la funzione del cuoio capelluto, stimolando la sua attività. Ultimo ma non ultimo, un buon integratore permette al capello di riacquisire volume, tono e brillantezza.

Per raggiungere questi scopi, dunque, scegliamo gli integratori giusti. I nutrienti più indicati alla base di un buon prodotto sono numerosi. È necessario fare ricorso agli integratori contenenti vitamina B, ma anche vitamine A e E. Altri nutrienti che non devono mancare sono cheratina, rame, zinco, cisteina, selenio e biotina.