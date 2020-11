Quali indicazioni arrivano dalle prime due sedute della settimana sul Ftse Future? Nonostante, infatti, un rialzo di oltre il 5% in una sola seduta, nel breve potremmo assistere a delle sorprese.

Per non restare sorpresi da possibili repentine accelerazioni del mercato, andiamo a vedere cosa è cambiato rispetto a quanto scritto durante il fine settimana (leggi articolo).

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Quali indicazioni arrivano dalle prime due sedute della settimana sul Ftse Future? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Nel momento in cui scriviamo il Ftse Mib Future vede le sue quotazioni in area 20.650 in leggero ribasso rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La barra mostrata in nero sul grafico rappresenta il movimento odierno del 10 novembre. Notiamo come al momento il destino di breve si deciderà in corrispondenza di area 20.725. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe definitivamente le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 21.190. Su questo livello, poi, dovremmo assistere quanto meno a un ritracciamento.

Una chiusura giornaliera inferiore a 20.725, invece, potrebbe favorire una discesa fino al fortissimo supporto in area 19.950. Da questo livello, poi, potremmo o assistere a una ripartenza al rialzo oppure in caso di rottura in chiusura di giornata a un’inversione ribassista di breve.

Time frame settimanale

La prima seduta della settimana ha confermato l’impostazione rialzista di cui parlavamo alla chiusura del 6 novembre. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 19.334 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.