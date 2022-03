Regalare un mazzo di fiori alla persona amata non dovrebbe essere solo un gesto comandato. Un pensiero che si fa per delle occasioni specifiche o magari perché non si sa cos’altro regalare. Sarebbe bello poter ricevere così a sorpresa in un giorno qualunque un bellissimo mazzo di fiori profumati.

Purtroppo le donne lo sanno bene che il più delle volte si tratta solo di un sogno. È bello fantasticare che il nostro partner sia il Principe Azzurro uscito direttamente da una fiaba. Quindi nel frattempo almeno non disdegniamo un bel regalo floreale nei giorni più importanti.

Il fatto è che la maggior parte delle volte ci ritroviamo a ricevere le solite rose rosse o se è periodo i girasoli. Probabilmente ne abbiamo abbastanza e vorremmo qualcosa di diverso, meglio ancora se il nostro fiore preferito.

Questa mini guida sarà non solo d’aiuto alle donne per capire quali altri bei fiori si possono scegliere. Ma può essere d’aiuto anche agli uomini in difficoltà che vorrebbero stupire le loro partner.

Quali fiori regalare per il compleanno o l’anniversario e lasciare la nostra dolce metà a bocca aperta

Cominciamo con i tulipani, fiori stupendi adatti ad una persona solare e allegra. Ideali per un bouquet di compleanno ma anche per un regalo di anniversario. Rappresentano proprio l’arrivo della primavera e descrivono bene la persona nata in questi mesi. I colori sono davvero tantissimi, ma se non si vuole rischiare meglio optare per toni tenui.

Il giglio

È uno dei fiori più belli in natura, con i suoi petali grandi e le sfumature dorate. Si trova in tantissimi colori non solo nel più conosciuto bianco. Possiamo sceglierlo sui toni del lilla o anche in un intenso arancione perfetto per i compleanni più giovani. Combinato anche con foglie decorative secche e ramettini si può creare un bouquet da lasciare senza fiato.

Sì alle rose ma non solo le rosse

Le rose rosse sono sicuramente stupende e simboleggiano l’amore e la passione. Ma anche le roselline rosa o gialle più delicate possono essere davvero stupende. Soprattutto quando si parla di relazioni lunghe e durature o di persone più adulte. Scegliamo una tonalità più chiara che simboleggia la delicatezza e il rispetto.

Ecco, quindi, quali fiori regalare per il compleanno o l’anniversario senza mai sbagliare. In generale questa è una guida che può aiutare nella scelta, ma è sempre bene metterci un tocco personale. Se nel mazzo di fiori recisi aggiungiamo i fiori preferiti del nostro partner sicuramente la faremo felice. Poi potrà conservarli e farli appassire per creare del pot-pourri fai da te.

Un ultimo consiglio

Se stiamo cercando un regalo davvero originale e che duri molto a lungo, optiamo per il Marimo. Questa piccola alga palla è legata ad una leggenda che narra di un amore eterno.

