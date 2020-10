Quali film vedere ad Halloween per una horror maratona da brividi, anche nella speciale edizione coprifuoco di quest’anno. La Redazione ha raccolto alcune idee per festeggiare Halloween a casa. I titoli proposti sono facili da reperire, trasmessi sul digitale terrestre oppure nei cataloghi delle piattaforme streaming più diffuse.

Per chi non regge troppo terrore

Non è detto che per apprezzare l’atmosfera cupa e misteriosa del 31 ottobre si debba essere cuor di leone.

Per i più piccoli o chiunque preferisca le risate ai sussulti, le scelte non mancano. Non stanca mai Nightmare Before Christmas, 1993, classico dell’animazione ambientato proprio nel Paese di Halloween. Regia di Henry Selick, soggetto e produzione di Tim Burton. Memorabile anche grazie alle musiche di Danny Elfman e alle performance canore degli attori.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Oppure, La famiglia Addams, Barry Sonnenfeld, 1991. Segnò l’esordio della macabra famiglia sul grande schermo, interpretata magistralmente da Anjelica Huston, Raúl Juliá, Christopher Lloyd e una giovanissima Christina Ricci. Un successo che ancor oggi fa divertire con un pizzico di brividi. Disponibile su Netflix e su Amazon Prime Video.

Chi è più grandicello ma preferisce approcciare l’horror con risate e irriverenza potrebbe optare per Le streghe di Eastwick. Basti dire che i protagonisti sono Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon e Cher. Gli insonni lo trovano accendendo la tv all’1:00 in punto su Paramount Network.

Per chi vuole davvero inquietarsi con qualche classico dell’orrore

Quali film vedere ad Halloween per una horror maratona da brividi davvero spaventosa?

Per gli appassionati del genere gotico c’è Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. In tv lo passano su Spike, canale 49. Su TV8 segnaliamo la maratona di Scream 1,2 e 3, serie slasher diretta da Wes Craven.

Un classico del terrore e motivo di orgoglio italiano è Suspiria, l’originale di Dario Argento del 1977. Un horror caleidoscopio che rapisce lo sguardo. È in catalogo sia su Netflix che su Amazon Prime Video.

Se vogliamo parlare di zombie, il maestro indiscusso è George Romero. Pietre miliari per ogni cultore della materia: La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead, 1968) e Zombi (Dawn of the Dead, 1978). Il remake L’alba dei morti viventi del 2004, diretto da Zack Snyder, è su Netflix. Non possiamo non ricordare Halloween – La notte delle streghe (1978) di John Carpenter.

Nei cataloghi Prime e Netflix è disponibile il sequel del 2018, diretto da David Gordon Green, con gli interpreti originali Jamie Lee Curtis e Nick Castle.

E che dire dei film tratti dai romanzi di Stephen King? Magari Carrie – Lo sguardo di satana. Merita la visione l’originale del 1976 di Brian de Palma, con le indimenticabili Sissy Spacek e Piper Laurie. Non ci è dispiaciuto il remake, nonostante la tiepida accoglienza della critica. Lo ha diretto nel 2013 Kimberly Peirce e le protagoniste sono le ottime Chloë Grace Moretz e Julianne Moore.

Va bene, ma qualcosa di nuovo?

Abbiamo snocciolato una serie di film di culto, già un po’ datati, che di certo non possono mancare nella watchlist degli appassionati. Per chi cerca qualcosa di recente, quali film vedere ad Halloween per una horror maratona da brividi?

Un capolavoro della paura è Hereditary – Le radici del male. Uscito nel 2018, è l’incredibilmente terrificante esordio di Ari Aster. Consigliamo anche il suo secondo film: Midsommar – Il villaggio dei dannati del 2019. Per quanto riguarda il 2020 che dire, non servono film a rendere quest’anno spaventoso.

Scherzi a parte, segnaliamo un titolo che più nuovo non si può: Le streghe, tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis, il regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro. Zemeckis lo ha anche sceneggiato insieme a Guillermo del Toro, altro premio Oscar (La forma dell’acqua, 2017). Da pochissimi giorni si può acquistare o noleggiare su svariate piattaforme e canali On Demand.