Per accedere alla pensione bisogna presentare domanda corredata da una specifica documentazione. Ma quali documenti servono per presentare domanda di pensione?

La documentazione dipende molto dei requisiti richiesti. Ad esempio, ci sono forme pensionistiche che tutelano particolari categorie. In questo caso, bisogna dimostrare con la documentazione adeguata il diritto alla prestazione. In quest’articolo esaminiamo quali documenti bisogna preparare per presentare domanda di pensione di vecchiaia e di pensione ai superstiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Quali documenti servono per presentare domanda di pensione?

Per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni, con minimo 20 anni di contributi, i documenti indispensabili per ottenere la liquidazione della prestazione sono:

a) copia del documento di identità;

b) dati anagrafici e codice fiscale del coniuge;

c) autocertificazione dello stato di famiglia e stato civile;

d) tutte le notizie sulla posizione assicurativa che non è presente nell’estratto contributivo;

e) dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Il caso dei superstiti

La pensione ai superstiti spetta in caso di decesso del soggetto assicurato o del pensionato che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. La pensione ai superstiti è chiamata anche pensione di reversibilità. Consiste in una quota percentuale della pensione che sarebbe spettata all’assicurato deceduto oppure alla pensione già liquidata.

I documenti da presentare indispensabili per ottenere la liquidazione della prestazione richiesto sono:

a) copia del documento di identità del richiedenti e di eventuali contitolari;

b) dati anagrafici e codice fiscale del defunto;

c) autocertificazione dello stato di famiglia e stato civile;

d) tutte le notizie riguardanti la situazione assicurativa del defunto non presenti nell’estratto contributivo;

e) dichiarazione reddituale del richiedente in base alla Legge n. 335/1995, comma 41 ex articolo 1, ai fini della incumulabilità della pensione;

f) nel caso il richiedente sia il coniuge è divorziato, bisogna allegare la sentenza di divorzio o la pronuncia giudiziale che riconosce l’assegno divorzile. Inoltre, se il defunto ha contratto un successivo matrimonio, bisogna allegare la pronuncia giudiziale che stabilisce la ripartizione della quotata di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge.