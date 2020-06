Quali documenti servono per aprire un conto corrente in banca? Se intendete aprire un conto corrente dovrete procurarvi alcuni documenti da presentare al funzionario di banca, ma quali nello specifico? L’apertura del conto corrente spesso coincide con il trasferimento dei propri risparmi in un altro istituto di credito. Ciò perché magari un gruppo bancario offre condizioni più vantaggiose e costi inferiori di gestione e di canone fisso.

Abbiamo analizzato nell’articolo “I 5 costi nascosti dei conti correnti” per mettere in guardia il contribuente che spesso paga servizi che non usa. Vediamo adesso in due minuti quali documenti servono per aprire un conto corrente in banca. E se la documentazione da produrre è diversa nel caso in cui il contribuente desideri aprire un conto corrente online.

Quali documenti servono per aprire un conto corrente in banca?

Chi desidera diventare titolare di un conto corrente bancario dovrà munirsi di alcuni documenti da esibire per avviare la pratica di apertura. Anzitutto dovrà portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale. A tal fine, conviene effettuare una fotocopia della carta di identità e del codice fiscale che attestino l’identità dell’aspirante correntista.

Alcuni istituti bancari richiedono al momento dell’apertura del conto anche la copia di una busta paga. Ciò per assicurarsi garanzie in merito al comportamento finanziario del nuovo correntista. Potrebbe rendersi necessaria la presentazione di ulteriori documenti nel caso in cui il richiedente abbia diritto ad offerte e agevolazioni. Si pensi ad esempio ai conti correnti destinati a giovani universitari che possono fruire di condizioni molto vantaggiose. Parimenti potrebbe accadere per alcune categorie di consumatori a cui spettano alcuni benefici economici nell’eventualità di una particolare situazione reddituale.

A tutela del correntista interviene il Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca di Italia relativo alla trasparenza delle informazioni da fornire al cliente. Al correntista si deve difatti garantire una fruizione immediata e facile alle condizioni e ai termini del contratto bancario. Si legge difatti che i documenti informativi devono essere “presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio”.