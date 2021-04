Si sente sempre parlare dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato. Ma è bene sapere quali diritti sulla casa ha l’ex convivente e come ci si può difendere. In effetti spesso chi sceglie la convivenza lo fa per avere meno legami ed obblighi rispetto a quanto accada nel matrimonio. Potrebbe essere un’amara sorpresa scoprire che si rischia di dover lasciare la casa all’ex convivente dopo la fine della relazione.

Cosa può chiedere l’ex convivente cui siano affidati i figli

Il Giudice non disporrà un assegno di mantenimento a favore dell’ex convivente perché i rapporti patrimoniali all’interno della coppia sono disciplinati in modo diverso nel matrimonio e nella convivenza.

Ma occorre ricordare che, anche a fine matrimonio, l’assegnazione della casa coniugale è fatta nell’interesse dei figli e non dell’ex coniuge.

L’esigenza di trattare nello stesso modo figli nati da un matrimonio e da una convivenza

La legge equipara i figli nati in un matrimonio a quelli nati da una convivenza. Questa affermazione deve indurre gli interessati a chiedersi quali diritti sulla casa ha l’ex convivente e come ci si può difendere.

È proprio nell’interesse dei figli che anche un ex convivente può chiedere l’assegnazione della casa abitata in passato con il compagno. Il Giudice potrebbe concedere l’assegnazione della casa all’ex coniuge, proprio per applicare lo stesso principio che vige per i figli nati dal matrimonio.

Le sentenze sono ormai in questo senso

La Corte di Cassazione già dal 2015 ha stabilito che anche a fine convivenza si può riconoscere il diritto di abitazione all’ex compagno se affidatario dei figli della coppia.

Difficile pensare di difendersi e di premunirsi rispetto a questa possibilità. Conviene forse consolarsi e pensare che la casa non viene assegnata all’ex compagno per un suo interesse o per soddisfare una sua necessità. L’unico interesse tutelato da questa assegnazione è quello dei figli stessi. Questo significa che quando i figli saranno economicamente indipendenti il diritto di abitazione a favore dell’ex cesserà. Il proprietario dell’immobile ne tornerà pienamente in possesso.