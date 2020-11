Per la donna c’è un momento a partire dal quale si conclude la sua età fertile. Si tratta della menopausa che è un evento fisiologico da gestire con attenzione anche per quel che riguarda l’alimentazione. Per esempio, quali cibi preferire in menopausa per non ingrassare? E questo perché, tra l’altro, la menopausa nelle donne porta pure a delle alterazioni, e comunque a dei mutamenti anche a livello metabolico.

Per la donna quali cibi preferire in menopausa per non ingrassare?

Nel dettaglio, spesso per la donna in menopausa non solo è più facile prendere peso, ma nello stesso tempo è più difficile dimagrire. E quindi è necessario seguire un regime alimentare sano ed equilibrato da associare, tra l’altro, all’attività fisica giornaliera. Mangiando poco e spesso durante la giornata con abbondante frutta e verdura. Seguendo la regola dei 5 pasti, ovverosia colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, ed evitando di nutrirsi in modo disordinato.

In più, le donne in menopausa non dovrebbero mai rinunciare ad inserire nella dieta tutti quei cibi che, naturalmente, garantiscono un buon apporto di estrogeni. E quindi in tavola non devono mai mancare i legumi come i fagioli ed i cibi che sono a base di soia.

Come contrastare con l’alimentazione la diminuzione degli estrogeni e la fragilità ossea

La dieta, in particolare, deve essere ricca di fitoestrogeni al fine di andare a compensare, in menopausa, la diminuzione degli estrogeni che, tra l’altro, porta a disturbi e sintomi come quelli che sono rappresentati dalle cosiddette vampate di calore così come viene spiegato in questo articolo.

Inoltre, dopo la menopausa per le donne aumenta il rischio di osteoporosi e, comunque di fragilità ossea. E quindi anche in questo caso compensare con l’alimentazione è possibile inserendo nella dieta cibi ricchi di calcio. Per esempio, il latte, lo yogurt e, con moderazione, pure i formaggi stagionati come il parmigiano, l’emmenthal ed il formaggio grana.