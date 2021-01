Uno dei metodi migliori per iniziare la giornata con il piede giusto è fare una buona colazione. La colazione è un pasto importantissimo, e per questo deve essere sano ed equilibrato. Capire cosa mangiare e cosa non mangiare è quindi fondamentale per evitare la fame a metà mattinata e per mantenersi in forma. Scopriamo quindi quali cibi mangiare a colazione per fare il pieno di energie.

Cereali e biscotti sì, ma non tutti

Purtroppo la tanto amata formula di cappuccino e brioches non è proprio l’ideale. Si tratta infatti di cibi ricchi di zuccheri, i quali sono i responsabili dell’aumento di glicemia e insulina. Per capire perché è sbagliato assumere molti zuccheri a colazione basta sapere che l’insulina viene anche chiamata l’ormone della fame. Quindi quando li mangiamo non ci sentiamo sazi, ma al contrario rischiamo di avere presto di nuovo voglia di piluccare qualcosa.

Ma se non si possono mangiare zuccheri cosa si può mangiare? A colazione è meglio puntare su carboidrati che rilasciano lentamente l’energia, ma anche su minerali, vitamine, proteine e fibre.

Al mattino quindi largo spazio sia a cereali sia a biscotti, ma che siano integrali e con pochissimi zuccheri. Le versioni integrali infatti sono più ricche di sali minerali, vitamine e soprattutto fibre che ci donano un senso di sazietà che dura a lungo. Un’ottima scelta può essere quella di consumare l’avena, davvero perfetta per fare il pieno di energia ed evitare di fare spuntini prima di pranzo.

Frutta

Quali cibi mangiare a colazione per fare il pieno di energia? Tra i cibi migliori troviamo senza dubbio la frutta. Questa va benissimo soprattutto quando è di stagione. I mirtilli e i frutti di bosco per esempio sono degli ottimi antiossidanti perfetti per una colazione gustosa ma sana. Spazio anche a tutti i semi oleosi e a tutta la frutta secca. Per esempio vanno benissimo i semi di lino; tuttavia meglio non esagerare mai con le quantità di frutta secca e semi, perché molto ricchi di calorie.