I nostri più fedeli amici hanno bisogno di innumerevoli cure. Per risparmiare si può ricorrere in alcuni casi al fai da te ma seguendo attentamente i consigli degli esperti per evitare di far male ai pelosetti.

La tosatura solitamente viene fatta in primavera o inizio estate.

Ma la toelettatura dovrebbe essere fatta tutto l’anno. Alcuni sostengono addirittura che tosare in estate possa essere dannoso. Vediamo perché.

Quali cani si possono tosare a casa con la macchinetta per capelli

Tosare il cane nei periodi più caldi potrebbe esporlo a rischi. Infatti il pelo ha la funzione di regolare la temperatura del suo corpo. Le tosature radicali potrebbero provocare delle scottature alla pelle che non sarebbe più isolata dal pelo.

Dunque non si dovrebbe intaccare la parte interna del pelo, ossia la lanuggine.

La parte più esterna è invece da curare e sfoltire. La giarra è veicolo di sporcizia e zecche se mal tenuta o troppo lunga. Inoltre si creano dei fastidiosi nodi.

La tosatura deve essere calibrata in base alla temperatura del momento. In estate si potrà sicuramente accorciare il manto peloso per alleviare il caldo ma non si dovrà mai lasciar intravedere la pelle dell’animale. Lo esporremmo a dei rischi mentre vorremmo fare di tutto per curarlo al meglio.

Il taglio attorno a occhi, muso, orecchie e genitali dovrà essere effettuato più spesso per evitare che agenti patogeni possano attaccare il nostro cane. In questi casi si potrebbe utilizzare una forbice.

Prima bisogna lavarlo bene

Ma prima di ogni operazione di tosatura occorre lavare bene l’animale. Se si tratta di un cane a pelo lungo sarebbe utile applicare un balsamo. Dovremo assorbire l’acqua in eccesso con un asciugamano e procedere al taglio con il pelo umido.

Spazzoleremo il cane con delicatezza per eliminare nodi e intrecci, così da poter valutare bene la lunghezza del manto.

Forbici, tosatrice e pettine

Bisognerebbe partire dalla tosatura del dorso e delle zampe posteriori, per poi procedere con il collo, il petto e le zampe anteriori. Quindi inizieremo da dietro per andare verso il muso. In ultimo toseremo la pancia.

Alcune zone dovranno essere sistemate con l’aiuto delle forbici ma la maggior parte del pelo può essere accorciato con una macchinetta per capelli. L’importante che sia una buona macchinetta e che abbia la possibilità di modulare le lunghezze. Non dovremo più chiederci quali cani si possono tosare a casa, ma come farlo.

Cani a pelo lungo

Nel caso di cani a pelo lungo sarà necessario spazzolarli spesso per evitare la formazione di troppi nodi. Non bisogna invece sottoporli al lavaggio di frequente. Per la maggior parte dei cani è sufficiente un lavaggio ogni due mesi. Un lavaggio troppo frequente potrebbe seccare la cute. Se il cane dovesse emettere cattivo odore pur avendo seguito ogni accortezza igienica, sarebbe opportuno rivolgersi al veterinario per verificare eventuali infezioni della pelle.

