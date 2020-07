La Banca d’Italia ha autorizzato Lumen Ventures ad agire come prima Società di Investimento Semplice, acronimo Sis. Questa nuova struttura societaria è stata introdotta dal Decreto Crescita del 2019. Quali benefici porterà la prima Società di Investimento Semplice? Lumen Ventures si presenta come un veicolo di investimento snello e finalizzato alla raccolta di capitali privati per dare impulso all’innovazione attraverso il Venture Capital. L’obiettivo primario è di stimolare il Venture Capital in Italia e accelerare lo sviluppo di un ecosistema innovativo utile al Sistema Paese.

Banca d’Italia perché ha dato l’ok

La società ha superato con successo tutte le fasi previste dal regolamento ed ha conquistato il titolo di prima Sis italiana e operatore di Venture Capital vigilato con sede a Roma. La Banca d’Italia dopo aver fatto i dovuti controlli ha autorizzato l’operatività. Anche la Consob ha espresso parere favorevole. Il Ceo e Founder Davide Fioranelli ha tracciato già le linee guida della Lumen Ventures.

Gli obiettivi

Lumen Ventures ha l’intenzione di raccogliere capitali pari a 25 milioni e di investire in quattro anni nel settore delle startup Early Stage.

Non tutti conosciamo il significato di Early Stage. Lee M. von Kraus, esperto di startup ha ritenuto identificare e definire questa fase in pre-money. In parole povere l’azienda sta lavorando allo sviluppo del suo primo prodotto, plasmando la propria idea ed effettuando i primi test del prototipo.

Che ruolo svolge una Società di Investimento Semplice

La Sis è un nuovo organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr). Si introduce nell’ambito dei fondi di investimento alternativi (Fia) in forma di società di investimento a capitale fisso (Sicaf). Vista la nuova forma societaria, tutti si chiedono cosa può fare. La Sis ha la possibilità di raccogliere soldi fino a un massimo di 25 milioni di euro. Queste risorse vanno utilizzate per investimenti in piccole e medie imprese non quotate. Inoltre le aziende devono essere delle startup.

Quanto vale il mercato del Venture Capital

Il Venture Capital viene visto come una opportunità di investimento alternativa. Nel 2019 in Italia sono state svolte 148 operazioni, per un capitale investito di 597 milioni. Numeri in rialzo rispetto all’anno precedente. Per dire quali benefici porterà la prima Società di Investimento Semplice bisogna solo attendere.