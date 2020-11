Bere un bicchiere di latte è perfetto in molte occasioni. Freddo d’estate, caldo d’inverno, è immancabile al risveglio o come coccola prima di andare a dormire. Anche se sempre più persone si rivelano intolleranti al lattosio, l’introduzione sul mercato di prodotti delattosati permette a tutti di consumare latte.

I nonni ci hanno sempre fatto bere latte dicendo che faceva bene alle nostre ossa e che ci avrebbe fatto crescere forti. Ma il latte ci fa davvero bene o è una leggenda metropolitana? Alcuni studi hanno recentemente rivelato quali benefici e vitamine portiamo al nostro corpo bevendo latte ogni giorno.

Tutte le proprietà del latte vaccino

Senza dubbi il latte vaccino contiene una miriade di vitamine e minerali che possono far bene al nostro organismo. Dentro a un bicchiere di latte infatti troviamo:

a) acido folico;

b) vitamina A;

c) vitamina C;

d) vitamina E;

e) vitamina K;

f) Calcio;

g) fosforo;

h) magnesio.

In più, il latte contiene fermenti lattici, utili per ristabilire la flora batterica intestinale. Soprattutto in caso di gonfiori, la flora batterica intestinale è importantissima per il regolare il funzionamento del nostro apparato digerente.

Nemico dell’obesità e non solo

Quali benefici e vitamine portiamo al nostro corpo bevendo latte ogni giorno? Studi scientifici hanno rivelato quali sono.

È stato provato come bere latte ogni giorni aiuti a prevenire casi di obesità infantile. Nell’età adulta, invece, un bicchiere di latte è di aiuto nel caso in cui si voglia dimagrire. Anche nell’evenienza di patologie cardiovascolari bere latte si è rivelata un’azione positiva. In particolare, sembra che riduca i rischi di infarto.

Inoltre, grazie alle vitamine al suo interno, consumare latte ogni giorno contrasta l’invecchiamento cutaneo e previene le anemie. La vitamina B12 contenuta nel latte rende questo alimento particolarmente importante per i vegetariani. Questa vitamina, infatti, è necessaria per il corretto funzionamento del sistema nervoso e non si trova in prodotti vegetali.