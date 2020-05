Mercati tonici oggi. Quali azioni comprare oggi per guadagnare? La risposta degli analisti

Che si tratti del Recovery Fund (che ha incontrato il plauso degli esperti) o di alcuni dati macro Usa non tanto pessimi come si temeva (Pil escluso), sta di fatto che i mercati hanno deciso di volgere al bello. Basti pensare che il Ftse Mib italiano vanta un +2,22% un quarto d’ora prima delle 16.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Un andamento che vede il semaforo verde su tutte le altre piazze di scambio. Il Ftse 100 inglese registra un vantaggio dell’1,15% come il Cac 40 di Parigi. In leggero ritardo il Dax di Francoforte a 0,65%. Il che rende Piazza Affari la migliore d’Europa. Ma proprio per questo motivo quali azioni comprare oggi per guadagnare? La risposta degli analisti vede i buy di oggi particolarmente numerosi. Tra questi quelli di Banca Imi su Generali (target fissato a 14,30 euro) Doria (12 euro) e Marr (15 euro). Da citare, sempre da Banca Imi, rating add su Prysmian (target price a 18 euro) e Wiit (125 euro). Tra le azioni da comprare a Piazza Affari sono da citare anche quelle consigliate da Mediobanca che, con il suo buy, guarda con favore ad Acea (22,50 euro), Iren (2,80 euro), Italgas (6,20 euro) e Telecom Italia (0,68 euro).

Wall Street

Vanno bene le cose anche a Wall Street con un semaforo verde su tutti e tre gli indici. A dare una mano alcuni dati macro come, ad esempio, il calo dei sussidi di disoccupazione. Anche se il Pil è stata una notizia negativa. Ma guardando a quali azioni comprare oggi per guadagnare, la risposta degli analisti vede la conferma di Apple Inc. Per JP Morgan è confermata come overweight con aumento del target a $ 365 da $ 350. Altro rating da citare, è l’overweight di Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) a cui KeyBanc Capital Markets pone un target di $ 105 presso.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da segnalare per oggi, come detto, le richieste per i sussidi di disoccupazione Usa 2,12 mln contro i precedenti 2,45 oltre al Pil del primo trimestre (dato provvisorio) peggiore delle attese a -5% invece del 4,8%. Per domani si attendono le vendite al dettaglio di aprile in Germania e il Pil francese del primo trimestre. Dati anche per l’Italia, con i risultati provvisori dell’inflazione di maggio. Per gli Usa, invece, i numeri dei PMI di Chicago di maggio e la fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan.