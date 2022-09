Quali animali vanno in letargo in autunno e in inverno

Scendono le temperature ed è come se la vita attorno a noi cambiasse radicalmente. Molti animali scompaiano dal nostro radar. Questo perché adottano meccanismi incredibilmente avanzati di adattamento. Alcuni, come varie specie di uccelli, emigrano. Anche di migliaia di chilometri. Altri entrano in stati di torpore. Stati che sono tecnicamente diversi l’uno con l’altro, ma sono caratterizzati da un rallentamento costante delle funzioni vitali. La differenza dipende dal fatto che alcuni sono a sangue caldo e alcuni a sangue freddo. Principalmente il letargo riguarda la prima categoria di animali, ma anche alcuni rettili come coccodrilli, lucertole e serpenti svolgono questa funzione.

Tendenzialmente, però, il letargo avviene per piccoli mammiferi e vertebrati a sangue caldo. Tra i più comuni ecco ricci, marmotte, scoiattoli, rospi, lombrichi puzzole ed infine vari insetti. Le vespe non resistono all’inverno. A parte le regine che si pongono in uno stato di ibernazione. Un po’ come le colonie di calabroni.

Gli orsi, invece, cadono in una sorta di sonno profondo solo parzialmente analogo al letargo.

Il letargo nelle tartarughe di terra da giardino

La tipologia della specie determina anche quando gli animali vanno in letargo. Per alcuni occorre aspettare l’inverno, per altri basta l’arrivo dell’autunno. Alcuni animali vanno in letargo già con i primi freddi. È questo il caso delle piccole tartarughe di terra, che molti di noi hanno come animali domestici.

Nel loro caso la preparazione al letargo inizia quando le temperature si abbassano costantemente tra i 10 e i 15 gradi di temperatura. In molte zone d’Italia questo può avvenire già durante il primo autunno. Durante i 40 giorni di preparazione al letargo, la tartaruga ripulisce gradualmente il proprio intestino riducendo gradualmente l’alimentazione.

Cosa fare

È importante che la tartaruga effettui il letargo se gode di un buono stato di salute. È parte del suo ritmo naturale. Per aiutarla, possiamo posizionare paglia in giardino: la nostra tartaruga andrà certamente a porsi là sotto per ripararsi.

In generale, va bene qualsiasi luogo che sia protetto e asciutto. Istintivamente ricercheranno un rifugio che sia posto al di sotto del livello del terreno di una decina di centimetri. C’è chi interra direttamente una scatola. Altrimenti tra i luoghi interni possiamo sfruttare la nostra cantina. Questo purché mantenga una temperatura vicina ai 10 gradi.

Quali animali vanno in letargo in autunno e in inverno

Ci potremmo, infine, chiedere come sopravvivono gli animali durante il letargo. Ebbene, posto che molti di loro possono risvegliarsi per adempiere ad alcune funzioni elementari, comunque la risposta è semplice.

Mangiano molto nelle settimane precedenti. Il loro metabolismo durante il letargo sarà rallentato. Dunque, faranno leva sulle riserve di grasso a disposizione. Inoltre, sanno foderare le loro tane a dovere. Rimarranno dunque a lungo al caldo. Infine, alcuni animali operano un cambiamento di pelo all’inizio dell’autunno: la nuova pelliccia aiuterà contro il freddo.

A differenza di quanti vanno in letargo, cani e gatti sono fin troppo attivi di notte. Per molti è un problema, quando ciò accade, però, potremmo usare alcuni metodi per far dormire gatti e non rovinare il sonno a noi e ai vicini.

Lettura consigliata

Se il cane mangia sovente le scarpe oppure lecca il muro di casa potrebbe soffrire di questo disturbo