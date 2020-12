Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il rosso è il colore dominante delle feste natalizie e il portafortuna per la notte di Capodanno. Per non fare errori di stile in questo periodo dell’anno, oggi spieghiamo quale tonalità di rossetto rosso ci sta meglio a seconda del nostro incarnato e del nostro colore di capelli. Scopriamo insieme come fare la scelta che ci valorizza di più.

Il rosso corallo

Questa nuance avvolgente è indicata per chi presenta dei colori caldi e brillanti e un alto contrasto fra pelle, occhi e viso. Ad esempio, è perfetto per chi ha la pelle chiara, gli occhi azzurri o verdi ma i capelli castani o, addirittura, mori. Per chi se ne intende di armocromia questo è il colore perfetto per coloro che rientrano nella stagione della primavera.

La tonalità rosso rubino

Questo, invece, è l’ideale sempre per chi ha colori brillanti, ma in questo caso freddi. Può essere la scelta ottimale per chi ha una carnagione candida e capelli medio-scuri, ovvero per le donne che rientrano nella stagione dell’inverno.

Il rosso mattone

Il rosso mattone è perfetto per chi ha la pelle ambrata o anche chiara ma dai toni caldi, come nel caso delle rosse naturali. Questa tonalità può essere utilizzata solo nel momento in cui la persona presenti un contrasto basso e appartenga alla stagione dell’autunno.

La tonalità rosso lampone

L’ultimo rosso è dedicato chi appartiene alla stagione dell’estate, generalmente alle bionde con un basso contrasto. In casi più rari, all’interno di questo gruppo, possono essere presenti anche delle castane ma devono presentare veramente poco distacco fra il colore dei capelli, degli occhi e della pelle.

Oggi, dunque, abbiamo spiegato quale tonalità di rossetto rosso ci sta meglio a seconda del nostro incarnato e del nostro colore di capelli. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse curiosità che riguardano il settore del fashion. Suggeriamo di consultare la nostra sezione “Moda” per scoprirne qualcuna in più. Per esempio su questo link si può capire il vero motivo per cui il nero non sta bene a tutti.