Quale titolo che opera nel risparmio gestito comprare ora a Piazza Affari? Anima Holding, Azimut o Banca Mediolanum?

Quale titolo che opera nel risparmio gestito comprare ora a Piazza Affari? Oggi andiamo a mettere a confronto dal punto di vista grafico, in base al modello di analisi fondamentale del discounted cash flow e poi alle raccomandazioni degli altri analisti, 3 società che operano nel settore del risparmio gestito e sono quotate a Piazza Affari. Esse sono Anima Holding, Azimut e Banca Mediolanum.

Il titolo Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 agosto al prezzo di 4,331 in ribasso dello 0,09% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,604 ed il massimo a 4,79. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,169, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,79/4,99 e poi 5,22 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 4,321. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 6,20 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (11 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 5,15.

Il titolo Azimut Holding (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 30 agosto al prezzo di 23,76 euro in rialzo dello 0,42% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 16,347 ed il massimo a 23,91. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 23,22, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 25,50/26,50 e poi 28,50 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 23,30. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 30 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (14 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 25,45.

Il titolo Banca Mediolanum ha chiuso la seduta del 30 agosto al prezzo di 8,766 euro in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,478 ed il massimo a 8,834. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 8,424, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 10,50/11,25 e poi 13,50 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 8,626. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 7,50 euro per azione, ma questo prezzo obiettivo potrebbe essere rivisto al rialzo entro pochi mesi. Le raccomandazioni degli altri analisti (13 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 9,37.