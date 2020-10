I capofamiglia hanno di nuovo paura per il ritorno della seconda ondata del Covid-19. Vediamo quale strada sta prendendo la situazione economica generale e personale nel breve e lungo periodo. Purtroppo, cresce il pessimismo. 1 capofamiglia su 2 ha aumentato il sentiment di paura e il 70% si attende un peggioramento nel 2021.

Purtroppo, le famiglie italiane stanno ripiombando nel baratro con l’aggravamento della situazione sanitaria. Infatti, la preoccupazione maggiore è relativa all’aspetto sanitario. Le famiglie hanno paura di non poter ricevere cure adeguate in caso di malattia, di non poter mantenere il proprio reddito e i risparmi. Di fatto, nell’attuale contesto storico un capofamiglia su 5 ha ormai la consapevolezza di dover fare rinunce molto importanti nei prossimi mesi.

Il Covid-19 sta facendo precipitare tutto

In effetti, il Covid-19 ha messo di nuovo alle strette tutti e l’impatto sulla nostra vita sarà terribile. Imprenditori, coppie con figli piccoli, chi guadagna meno di 20.000 euro netti l’anno, sono le fasce più a rischio. Innovation Team ha condotto questa indagine pochi giorni fa. Cinquecento capofamiglia hanno risposto ad una serie di domande in merito all’evoluzione della crisi. In effetti, non c’è da sorridere. Infatti, il 70% del campione ha una percezione negativa del futuro su un orizzonte più lungo. Purtroppo, stiamo entrando in un tunnel buio. Gli intervistati temono per la propria condizione lavorativa e per la regressione del bilancio familiare. I pensionati, i separati e chi vive nelle piccole città hanno una sfiducia più marcata.

Di conseguenza, la seconda ondata di pandemia ha generato il peggioramento del sentiment perché gran parte delle famiglie viene da un impatto pesante sul reddito. Perciò, le famiglie sono costrette a intaccare i risparmi. Invece, i lavoratori autonomi sono messi peggio. Dopo una lenta ripresa, stanno per finire di nuovo nel baratro.

Le previsioni nel breve periodo

Per far quadrare i bilanci familiari, i capofamiglia ha messo in conto di dover fare rinunce importanti: spese sulla salute, la cura dei familiari, l’istruzione. Tutto ciò avrà effetti sui fatturati delle imprese, queste ultime già messe a dura prova per via delle ulteriori chiusure. Ad oggi, con la collaborazione dello staff di ProiezionidiBorsa abbiamo tracciato quale strada sta prendendo la situazione economica generale e personale.