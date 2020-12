Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una delle cose strane è che a volte i quesiti più semplici riservano delle risposte sorprendenti. Il confronto che si fa è fra dell’insalata da mercato e quella che proviene direttamente da grandi aziende agricole già in confezione plastificata. E ci domandiamo quale si conserva più a lungo l’insalata che si vende al mercato o quelle nelle vaschette di plastica?

Quale si conserva più a lungo?

La risposta è che si conserva più a lungo l’insalata nelle confezioni di plastica. Fra queste confezionate e quelle che provengono direttamente dall’orto del contadino e che si comprano al mercato, c’è una differenza forse poco nota.

Atmosfera modificata. Quale si conserva più a lungo l’insalata che si vende al mercato o quella nelle vaschette di plastica?

Quando l’insalata viene raccolta, subisce un processo di pulizia attraverso il lavaggio, a cui segue l’asciugatura. L’insalata passa poi nelle vaschette. Il confezionamento avviene “in atmosfera modificata”. Questa espressione significa In pratica che nella confezione viene inalato una miscela di gas composti da ossigeno, azoto e anidride carbonica.

Il gas inalato serve ad evitare l’evaporazione delle foglie, in modo tale che il prodotto possa conservarsi più a lungo. Si sa infatti, che le verdure sono ricche di acqua, ed è proprio la sua evaporazione che provoca la degenerazione dell’alimento, oltre che il rischio batterico. L’atmosfera modificata impedisce in parte che questa evaporazione avvenga in modo rallentato.

Un chiarimento

In ogni caso ciò non significa che l’insalata nelle confezioni di plastica sia più buona dell’altra, ma solo che si conserva più a lungo. Per vedere se sia più buona qui entrano in gioco altri fattori e poi anche il gusto personale. Perciò, chi ha necessità di acquistare l’insalata ma non di consumarla il giorno stesso, in questo caso, è preferibile che acquisti quella in confezione.

