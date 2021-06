Ritorna prepotentemente la voglia di investire nel mattone grazie anche ai nuovi bonus casa. Perciò ora tutti coloro che sono interessati a cogliere l’affare si stanno chiedendo quale scelta fare tra l’acquisto di una nuova casa oppure da ristrutturare. Attualmente i prezzi del mercato immobiliare e parallelamente la convenienza dei mutui hanno risvegliato negli italiani di nuovo l’interesse per l’acquisto di una casa.

Ritorna la voglia del mattone

Oggi fare affari nel settore immobiliare è possibile poiché l’edilizia privata conta molte unità immobiliari ormai vecchie. I proprietari di quest’ultime, proprio per non sobbarcarsi i costi della manutenzione straordinaria sono più disponibili a vendere. Perciò l’affare di ottenere una casa da ristrutturare si rileva un’operazione particolarmente interessante per gli acquirenti.

Quanto si risparmia?

Da un’indagine svolta tra i vari Esperti di settore, comprare una casa da ristrutturata rispetto ad una in buono stato permette di risparmiare il 30%. Non è una cifra da poco conto perciò vediamo a quanto ammonta la differenza tra un appartamento in buono stato e uno da ristrutturare.

Un appartamento in buono stato è valutato in media sui 1.634 euro al metro quadrato, mentre per unità immobiliari da ristrutturare con la stessa metratura è intorno a 1.140 euro di media.

Il risparmio su un appartamento di 90 metri quadrati

Ora per semplificare ulteriormente il discorso e far emergere la grande convenienza prendiamo a riferimento un appartamento di 90 metri quadrati. Ebbene il risparmio medio ammonterebbe a 44.399 euro. Un bel po’ di soldi da utilizzare per ristrutturare casa.

Attenzione alla città

Logicamente i prezzi delle ristrutturazioni cambiano da città in città. Perciò non bisogna prendere alla lettera quanto scritto ma tenerlo solo come riferimento. Infatti a Venezia ristrutturare una casa può costare 122.590 euro mentre ad Agrigento poco più di 5 mila euro. Una differenza abissale ma veritiera sul mercato immobiliare italiano. Perciò prima di trovare l’affare bisogna scrutare l’Italia da Nord a Sud.

Quale scelta fare tra l’acquisto di una nuova casa oppure da ristrutturare

Ebbene i risparmi più significativi per chi acquista una casa da ristrutturare si ottengono a Imperia, Verbania e Bolzano. Eppure c’è una città dove non conviene fare il discorso di acquistare casa da ristrutturare rispetto ad una nuova: parliamo di Siena.