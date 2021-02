Come ogni mese, l’INPS, fornisce le informazioni sul cedolino della pensione. Proiezionidiborsa risponde oggi al quesito quale sarà l’importo della pensione del mese di febbraio 2021. Ecco il cedolino con le ritenute e i conguagli, accessibile mediante il servizio online.

Grazie al cedolino, i pensionati possono verificare l’importo erogato ogni mese, nonché le variazioni.

Fattori da considerare, per questa mensilità sono, verifiche di congruità sulle pensioni d’oro, operazioni di conguaglio e trattenute addizionali regionali e comunali.

Verifiche di congruità. Per quanto concerne le pensioni d’oro, sono state effettuate operazioni di verifica della congruità degli importi trattenuti nel 2020 a titolo di riduzione. Qualora derivi un conguaglio negativo, l’importo sarà recuperato in 4 rate, la prima a partire dal rateo di febbraio. Se poi dal ricalcolo dell’IRPEF, derivante dalla diminuzione dell’imponibile, si determina un importo a credito, questo sarà messo in pagamento a febbraio.

Nel caso risulti un conguaglio positivo, l’importo sarà posto a credito nel rateo di pensione di febbraio.

L’INPS, comunica che per il mese di febbraio 2021, insieme all’IRPEF mensile, si tratterranno anche le addizionali regionali e comunali del 2020. Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Sul rateo di febbraio, inoltre prosegue il recupero delle ritenute erariali del 2020, qualora siano state fatte in misura inferiore a quanto dovuto. Il recupero si effettua in due rate, gennaio e febbraio 21.

Per i pensionati, con importo annuo di 18.000 euro, per cui emerga un conguaglio negativo, d’importo superiore a 100 euro, si rateizzerà fino a novembre.

Infine, dal 2021, per coloro che non percepiscono altri trattamenti pensionistici, le ritenute IRPEF si calcoleranno con riferimento all’importo complessivo annuo e trattenute mensilmente. Ciò al netto delle detrazioni, da gennaio a dicembre. In tal modo si garantirà una tassazione omogenea sulla tredicesima, evitando quindi che risulti più elevata.

