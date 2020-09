Un focus per capire quale risparmio si ha con il buono libri scolastici in Campania.

Con la delibera della Giunta regionale della Campania del 23 giugno 2020, sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi legati ai libri di testo. Un intervento con il quale si mira a sollevare le famiglie dal peso economico legato alla fornitura dei libri scolastici. Vediamo quindi di scendere, nel dettaglio dell’operazione che resterà aperta ancora per qualche giorno. Tra i punti, di sicuro interesse, anche quello legato a quale risparmio si ha con il buono libri scolastici in Campania.

A chi si rivolge il buono libri della Regione Campania

La misura relativa alla fornitura di libri di testo attiene esclusivamente all’anno scolastico 2020/2021. I beneficiari del buono sono le famiglie al cui interno ci sono studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, ubicate nel Comune di Napoli. Altro requisito imprescindibile riguarda la soglia dell’ISEE 2020 in corso di validità che dovrà, necessariamente, rientrare in una delle due fasce seguenti:

a) Fascia 1: da 0 a 10.633 euro;

b) Fascia 2: da 10.633,01 euro a 13.300 euro.

Erogazione del bonus libri

Le risorse finanziarie, si legge nel bando a cui si rimanda per tutti i dettagli del caso, saranno destinate in via prioritaria alla copertura del fabbisogno dei richiedenti rientranti nella Fascia 1 di cui sopra. Per cui, agli studenti collocati nella Fascia 2, saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno, una volta coperto il totale fabbisogno dei richiedenti collocati in prima fascia. Il contributo verrà, altresì, erogato sotto forma di cedola libraria in formato elettronico, da utilizzare presso i punti vendita accreditati per gli importi predefiniti, come di seguito indicati.

Scaglioni di contributi

Per ciò che attiene la scuola secondaria di I grado, queste sono le soglie di contribuzione:

a) 1° classe: 280 euro;

b) 2° classe: 110 euro;

c) 3° classe: 125 euro.

Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di II grado, questi sono gli importi erogabili:

a) 1° classe: 275 euro;

b) 2° classe: 170 euro;

c) 3° classe: 240 euro;

d) 4° classe: 210 euro;

e) 5° classe: 180 euro.

Tempistica di richiesta del bonus

Le domande di richiesta contributi andranno necessariamente presentate a partire dal 20 agosto 2020 fino al 20 settembre 2020, che dovrà considerarsi come termine perentorio. Alle domande che perverrano in tempo utile, verranno assegnati dei numeri in ordine progressivo, quale attestazione di avvenuta ricezione.

Procedura per richiedere il buono

La domanda di richiesta contributo va compilata esclusivamente on-line, tramite l’applicativo disponibile sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it – Aree Tematiche – Scuola ed Educazione – Libri di Testo. Il tutto in totale ottemperanza alle istruzioni, ai fini di una corretta compilazione. Per eventuali informazioni e chiarimenti, è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: cedole.secondaria2020@comune.napoli.it. Come anche il seguente numero telefonico: 081.7959445 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì.

Ecco quale risparmio si ha con il buono libri scolastici in Campania.