Quale riso scegliere al supermercato: secondo Altroconsumo sono 3 le marche migliori e costano meno di 3 euro

Quando vai al supermercato e cerchi un alimento ti ritrovi sempre di fronte ad una vastissima scelta. Ormai le marche sono moltissime e la possibilità di scelta è davvero ampia. Ma come fare a destreggiarsi tra tutte e come capire quali sono le migliori? Oggi ci concentriamo sul riso, uno degli alimenti più consumati nel nostro Paese. Con questo articolo, seguendo i consigli di Altroconsumo, ti spiegheremo come fare la scelta migliore.

Si stima che più di un italiano su 2 lo mangi almeno una volta la settimana. Il riso non solo è uno tra gli cibi più consumati dagli italiani, ma è anche uno degli alimenti chiave della dieta mediterranea. Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’estate e sono moltissime le pietanze che potremo preparare con il riso. Pensa, ad esempio, alle tanto amate insalate, ai timballi fino ad arrivare alle verdure ripiene di riso.

Insomma, il riso è un alimento davvero irrinunciabile e scegliere quello migliore anche per il nostro portafoglio è davvero importante. Oggi vogliamo svelarti le 3 marche di riso migliori nel rapporto qualità-prezzo che potrai trovare in moltissimi supermercati.

Quale riso scegliere al supermercato: occhio all’etichetta ma non solo

Altroconsumo valuta una serie di parametri per stilare la classifica delle migliori marche di riso in commercio. L’etichetta è il primo fra essi. È importante che ciò che è riportato sull’etichetta corrisponda al vero, perché il risultato in cottura potrebbe cambiare moltissimo. Sull’etichetta del riso sono riportati non solo i consigli di preparazione e il numero di porzioni ricavabili, ma anche come conservarlo e le indicazioni nutrizionali.

Altroconsumo valuta il riso anche in base all’umidità che dovrebbe stare sotto il 15% per una buona tenuta in cottura. È anche valutata la presenza di metalli pesanti: meno ce ne sono, più il riso è di qualità.

Inoltre, non sono da trascurare l’aspetto come, ad esempio, grani rotti o danneggiati e la piacevolezza all’assaggio. Quest’ultima è valutata da consumatori abituali e da chef esperti. A questo punto, possiamo scoprire quali sono le 3 marche di riso migliori da acquistare.

3 marche di riso italiane che costano poco e sono di ottima qualità: non lo immagineresti mai

Se ti stai chiedendo quale riso scegliere al supermercato, secondo Altroconsumo il migliore è il Riso Mondella Carnaroli. Puoi trovarlo all’MD e costa 1,89 euro alla confezione. Questo riso, ideale per i risotti, cuoce in 15-18 minuti e lo si trova in un imballo di plastica e cartone. Questo prodotto, valutato in una scala in centesimi, ha ottenuto come voto 76, un punteggio che indica un’ottima qualità.

Il secondo in classifica è sempre della varietà Carnaroli. Terra del Riso Carnaroli del Delta del Po ha ottenuto ben 74 punti. I suoi chicchi grandi, cristallini e compatti hanno un alto valore proteico. Questo riso, coltivato in terreni ricchi di potassio, possiede particolari aroma e sapidità, oltre un’elevata resistenza alla cottura. Mediamente il suo prezzo è di 2,69 euro.

Concludiamo con il terzo marchio, il riso Carrefour Carnaroli. Con i suoi 73 punti e circa 2,90 euro a confezione, questo riso è uno dei migliori che possiamo acquistare. Chicchi grandi che assorbono bene i condimenti e ottima tenuta in cottura lo rendono uno dei migliori marchi nel rapporto qualità-prezzo sul mercato.