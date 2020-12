Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è vicino e quest’oggi vogliamo dare qualche consiglio in tema di regali. In particolare rispondiamo alla domanda: quale regalo di Natale, da 7 euro fino a 150 euro, per una donna originale che ama la tecnologia?

Prima di tutto valutiamo la somma che intendiamo mettere a budget per l’acquisto di questo regalo. Poi capiamo bene l’ambito entro il quale muoverci e andare poi a scegliere l’oggetto tecnologico più azzeccato.

Se la donna in questione ama cucinare, potremo pensare ad un elettrodomestico, piccolo o grande. Invece se si tratta di una sportiva allora potremo pensare ad un contapassi. Se invece è una donna amante del bello, potremmo orientarci verso un oggetto di design. Magari uno di quelli di ultima generazione che uniscono l’utile al dilettevole e che consentono una gestione smart dello stesso, ad esempio attraverso il cellulare.

Vediamo quale regalo di Natale, da 7 euro fino a 150 euro, per una donna originale che ama la tecnologia

Sarebbe simpatico, oltre che utile, pensare di regalare chiavette USB o pen drive, ma in versione gioiello. Ci possiamo sbizzarrire nei colori e nei modelli rinvenibili sul mercato, con pietre dure e scintillanti, tra bracciali, collane e portachiavi.

In commercio ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, e grosso modo i loro costi vanno dai 7 fino ai 120 euro.

Attenta alle previsioni metereologiche

Se la donna in questione ama la programmazione ed è sempre attenta alle previsioni del tempo, si potrebbe optare per una stazione barometrica. La tecnologia digitale con l’ausilio di sensori permettono la conoscenza in anticipo e con buona approssimazione delle future condizioni climatiche.

Anche in questo caso non c’è che sbizzarrirsi tra i modelli presenti sul mercato, variabili per funzioni e prezzi disponibili. Quelle con termometro interno ed esterno, previsioni del tempo ed orologio, partono anche dai 20 euro in su. Invece modelli che hanno barometro interno ed esterno e con il sensore per la pioggia costano intorno ai 40 euro.

Sul mercato ci sono poi altri modelli che affiancano funzioni come l’anemometro, ossia il sensore per la direzione del vento. O ancora l’igrometro, ossia quella funzione che consente di misurare l’umidità relativa dell’aria. In questo caso i prezzi medi di mercato viaggiano nell’ordine dei 120 euro.

Le versioni più sofisticate sono dotate di sensori esterni wireless, con display molto accurati e sono accessibili tramite App da smartphone. Il costo può arrivare anche a 140 euro.

La donna che ama la natura ma non ha il pollice verde

In questo caso possiamo pensare di regalare un vaso per piante intelligente. Ne esistono di diverse tipologie in commercio, con diverse funzioni e a prezzi che si aggirano tra i 40 e i 150 euro. I più sofisticati hanno un’autonomia in termini di mesi. Funzionano con la batteria e sono resistenti alla pioggia e alle temperature estreme, vale a dire comprese tra i -5° fino ai +55°.

Sono vasi che possono gestire in autonomia una pianta, fino ad un mese con la modalità vacanze. Selezionando tramite l’App il tipo di pianta che si trova nel vaso, riescono a gestire l’irrigazione in modo manuale ed automatico. Ciò è possibile attraverso un continuo monitoraggio dell’umidità del terreno, della temperatura e della luce esistenti. Sono in grado di segnalare anche il momento di procedere con i fertilizzanti.

Come visto, per fortuna, la rivoluzione del digitale ci consente di poter scegliere tra una vasta gamma di oggetti più o meno sofisticati. Oltre ad essere belli, ci aiutano nella vita di tutti i giorni.

Ecco dunque illustrato quale regalo di Natale, da 7 euro fino a 150 euro, per una donna originale che ama la tecnologia.