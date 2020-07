La tenuta delle resistenze come da attese ha portato ad un ritracacciamento. Quale posizione di investimento mantenere sui mercati nel breve termine?

Per quanto riguarda il lungo termine, tutti gli acquisti fatti fra il 16 ed il 23 marzo come da indicazioni chiare scritte su queste pagine in quel momento, vanno ancora mantenute.

Il rialzo dovrebbe continuare fino al mese di luglio 2021. Il massimo del 2020 invece si dovrebbe formare fra fine ottobre e metà novembre.

Questo scenario potrà essere messo in crisi solo da swing contrari che si formeranno di volta in volta. Quindi le posizioni ai vari step settimanali e mensili andranno monitorate.

Vediamo lo scenario di lungo che ci dovrebbe attendere e i livelli di inversione dello stesso.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla settimana numero 29 (la scorsa settimana)

In rosso la nostra previsione annuale

Quali sono i livelli che al momento mantengono al rialzo le tendenze dei principali indici azionari?

I supporti di lungo termine sono rappresentati da chiusure settimanali e poi mensili superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

11.572

Eurostoxx Future

3.020

Ftse Mib Future

18.065

S&P 500

2.965

Quale posizione di investimento mantenere sui mercati nel breve termine?

Al momento anche se poi di giorno in giorno andremo a validare o meno la tendenza in corso, le posizioni di breve devono puntare ad ulteriori ribassi.

Mantenere posizioni short se la giornata di lunedì 27 luglio si chiuderà su livelli inferiori a

Dax Future

13.025

Eurostoxx Future

3.350

Ftse Mib Future

20.240

S&P 500

3.228

Come comportarsi quindi?

Seguire quanto scritto sopra e staccarsi dai monitor. In Borsa si guadagna usando i livelli che funzionano e la tendenza non stando attaccati ai monitor. Guardare o meno le quotazioni serve a poco, il risultato non cambia.