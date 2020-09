Dopo l’emersione di alcune criticità nel Sistema di Controllo di Gestione svolte dalla società di revisione EY, le azioni Acotel erano state sospese dalle contrattazioni il 31 luglio 2020 per poi essere riammesse a partire dal 31 agosto. Nonostante la soluzione dei problemi evidenziati, Acotel rimane sempre all’interno della lista delle società che sono nella black list di Piazza Affari (clicca qui per leggere l’articolo).

Tuttavia, dopo la riammissione alle contrattazioni, il titolo ha guadagnato oltre il 50% risultando, dopo Tiscali, il miglior titolo azionario dell’ultimo mese.

Quale futuro per uno dei protagonisti dell’ultimo mese di negoziazioni a Piazza Affari?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non ci sono analisti che coprono il titolo, ne’ i dati forniti dalla società sono sufficienti per valutare i fondamentali del titolo.

D’altra parte l’indice di liquidità è ben inferiore a 1, per cui la situazione finanziaria sul titolo è abbastanza delicata.

Prima di passare alla discussione delle risultanze dell’analisi grafica e previsionale, riportiamo le conclusioni dell’articolo cui facevamo riferimento in precedenza.

Naturalmente ognuno è libero di acquistare azioni inserite nella black list. Per fare questa operazione è consigliabile una alta propensione al rischio e una comprovata esperienza sui mercati.

Quale futuro per uno dei protagonisti dell’ultimo mese di negoziazioni a Piazza Affari? La parola all’analisi grafica e previsionale

Il titolo Acotel (MIL:ACO) ha chiuso la seduta del 28 settembre in ribasso del 3,28% rispetto alla seduta precedente a quota 3,54 euro.

Sia nel medio che nel lungo periodo la proiezione in corso è rialzista e a seconda se si considera il settimanale o il mensile, il potenziale rialzista è tra il 50% e 100% rispetto ai livelli attuali.

Al momento, quindi, non si intravedono pericoli all’orizzonte e ogni ritracciamento si può inquadrare come occasione di acquisto. I livelli la cui tenuta va monitorata per essere sicuri che la tendenza è sempre al rialzo sono: 3,226 euro in chiusura di settimana e 3,402 euro in chiusura mensile.

Da questo punto di vista una chiusura di settembre superiore a 3,402 euro dovrebbe garantire una certa serenità ai rialzisti anche per i prossimi mesi.

Time frame settimanale

Time frame mensile