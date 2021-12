Quale futuro per uno dei migliori 3 titoli nel 2021 della Borsa Italiana? La domanda è più che lecita visto l’andamento del titolo Doxee nel corso del 2021.

Se si limita il periodo di osservazione dal 1 gennaio al 13 agosto 2021, infatti, si scopre che la performance del titolo è stata di circa il 290%. Se, invece, si guarda al periodo dal 16 agosto al 29 dicembre si scopre che il titolo è stato sostanzialmente fermo con un ribasso del 3,2%.

Come spiegato in un precedente report, questa debolezza del titolo potrebbe essere dovuta anche ai dati che primo semestre 2021 durante il quale l’azienda ha riportato un risultato debole con guadagni e margini di profitto in peggioramento, anche se i ricavi sono migliorati.

La domanda che si pongono gli investitori, quindi, è: il 2022 sarà come il periodo da agosto in poi oppure come la prima parte dell’anno?

Prima di rispondere a questa domanda, diamo un’occhiata ai fondamentali del titolo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Doxee risultano essere sopravvalutate. Tra i punti di forza del titolo, invece, ricordiamo che ci sono le eccellenti prospettive di crescita degli utili e la solidità finanziaria.

Nel primo caso gli utili sono attesi crescere in media del 25% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello interessante, ma inferiore alla media del settore di riferimento. Per quel che riguarda la solidità finanziaria, invece, facciamo notare come l’indice di liquidità sia ben superiore a 1.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Doxee il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 6%.

Quale futuro per uno dei migliori 3 titoli nel 2021 della Borsa Italiana? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Doxee (MIL:DOX) ha chiuso la seduta del 29 dicembre in ribasso dell’1,63% rispetto alla seduta precedente a quota 12,1 euro

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. Le quotazioni, infatti, sono bloccate all’interno del trading range 11,7 euro – 13,2 euro (I obiettivo di prezzo). Solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare forte direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con la massima estensione localizzata in area 18 euro per un potenziale rialzista del 50% rispetto ai livelli attuali. Al ribasso, invece, le azioni Doxee potrebbero andare incontro a un ritorno in area 6 euro.