Quale futuro per una delle migliori 10 azioni dell’ultimo anno e sul podio delle migliori da inizio anno a Piazza Affari?

Bella domanda per un titolo come Doxee che sta facendo faville sul listino milanese. Nella classifica dei migliori titoli a Piazza Affari dell’ultimo anno si colloca all’ottavo posto con un rialzo del 239,18%. Se, invece, si restringe l’orizzonte temporale al 2021 si scopre che con una performance del 231,41% si colloca al terzo posto dei migliori titoli.

La questione, adesso, è capire se questo continuo rialzo è destinato a continuare oppure è tempo di una pausa.

Incominciamo col notare che la quasi totalità del rialzo si è concretizzata nella prima parte dell’anno. Negli ultimi sei mesi, infatti, le azioni Doxee hanno guadagnato “solo” poco più del 50%. Il resto della performance è stato realizzato tra gennaio e maggio 2021.

Questa debolezza del titolo potrebbe essere dovuta anche ai dati che primo semestre 2021 durante il quale l’azienda ha riportato un risultato debole con guadagni e margini di profitto in peggioramento, anche se i ricavi sono migliorati.

Infine, da notare che in un report di aprile, quando il titolo quotava in area 7,7 euro, l’indicazione del nostro Ufficio Studi era di un rialzo almeno fino in area 10 euro. Se, invece, andiamo a vedere a ritroso i segnali di acquisto dello Swing Indicator, notiamo che il primo c’è stato a settembre 2020, quando il titolo quotava in area 3,4 euro.

Quale futuro per una delle migliori 10 azioni dell’ultimo anno e sul podio delle migliori da inizio anno a Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Doxee (MIL:DOX) ha chiuso la seduta del 20 ottobre in ribasso del 3,33% rispetto alla seduta precedente a quota 11,6 euro

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e una chiusura settimanale inferiore a 11,8 euro metterebbe in serio rischio un possibile prossimo rialzo. Si rafforzerebbe, infatti, lo scenario che vede il raggiungimento dell’obiettivo in area10,00 euro. La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 8,20 euro.

Per una decisa ripresa del rialzo bisognerà attendere il superamento dell’ostacolo in area 13,4 euro. In questo caso le azioni Doxee potrebbero dirigersi verso il I obiettivo di prezzo in area 17,7 euro. Gli obiettivi a seguire sono quelli indicati nel riquadro in rosso.