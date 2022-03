Quando a dicembre ci siamo occupati per l’ultima volta di IRCE facevamo notare come la salvezza del titolo passasse per la tenuta del supporto e la formazione di un triplo minimo in area 2,8909 euro.

Questa area di supporto aveva sostenuto le quotazioni di IRCE per oltre 7 mesi (da maggio 2021) per cui c’era da aspettarselo che la sua rottura avrebbe potuto avere conseguenze molto importanti.

Ed è proprio quello che è successo. Prima, però, di occuparci di quale futuro per un titolo molto sottovalutato come IRCE, andiamo a elencare i suoi punti di forza e di debolezza.

I punti di forza di IRCE

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi;

la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Allo stato attuale, infatti, il titolo è sottovalutato di circa il 70% considerando il PE;

il titolo è valutato 0,32 volte il suo fatturato del 2021, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate;

il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica;

negli ultimi 12 mesi, le aspettative di utili futuri sono state riviste più volte al rialzo. Inoltre, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi;

gli analisti hanno un consenso medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30%.

I punti di debolezza di IRCE

La redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.

Quale futuro per un titolo molto sottovalutato come IRCE? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 7 marzo a 2,43 euro in ribasso del 2,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con la chiusura del 4 marzo abbiamo assistito alla rottura dell’obiettivo più probabile del ribasso in corso in area 2,57 euro (I obiettivo di prezzo).

Per un’immediata ripresa del rialzo sarebbe importante l’immediato recupero del livello in area 2,57 euro. In caso contrario diventerebbe molto probabile il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 1,73 euro. La massima estensione del ribasso, invece, passa per area 0,89 euro.

Qualora dovessimo assistere a segnali di inversione rialzista, lo scenario più probabile potrà essere valutato solo a inversione confermata.